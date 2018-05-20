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20.05.2018
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки»

Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Коре-Эды.

Вторую по значимости награду, Гран-при, получил «Черный клановец» Спайка Ли. Приз жюри получил фильм «Капернаум» ливанки Надин Лабаки, сообщает Медуза со ссылкой на Каннский фестиваль.

Лучшей актрисой жюри признало Самал Еслямову из Казахстана, сыгравшую в фильме Сергея Дворцевого «Айка» о жизни трудовых мигрантов в Москве. Приз как лучший актер получил итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме «Собачник» Маттео Гарроне.

Лучшим режиссером жюри признало поляка Павла Павликовского, снявшего фильм «Холодная война» и получившего три года назад «Оскара» за фильм «Ида». Призы за лучший сценарий получили Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») и Надер Саеивар («Три лица»). Жан-Люк Годар получил спецприз за картину «Книга образа».

В основном конкурсе также был представлен фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Сыгравший в картине Майка Науменко музыкант Рома Зверь получил приз за лучший саундтрек.

Украинский режиссер Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».

Студент Московской школы нового кино Игорь Поплаухин получил второй приз программы студенческих фильмов «Синефондасьон» Каннского фестиваля за картину «Календарь».

 
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