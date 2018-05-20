Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Парижская полиция расследует обвинение в изнасиловании, выдвинутое против одного из самых известных французских режиссеров Люка Бессона.

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Жалоба в полицейский участок в Париже в пятницу была подана актрисой, имя которой не называется.

– Люк Бессон категорически отрицает эти фантастические обвинения, – заявил агентству Франс Пресс юрист режиссера Тьерри Маремберт.

Юрист добавил, что режиссер знает женщину, подавшую жалобу, но «никогда не вел себя ненадлежащим образом по отношению к ней».

Ассошиэйтед пресс сообщает, что речь идет об инциденте в отеле «Бристоль» в Париже с женщиной 27 лет.

По данным источников Франс пресс, актриса утверждала, что состояла с Бессоном в отношениях около двух лет, и пожаловалась на принуждение к близости, которое было связано с работой.

По версии радио Europe 1, которое первым сообщило об обвинении, женщина пожаловалась, что «выпила чашку чая, почувствовала себя плохо и потеряла сознание», а пришла в себя во время нападения сексуального характера.

Об обвинении стало известно в день закрытия Каннского кинофестиваля, одним из лейтмотивов которого была борьба с сексуальными домогательствами.

Французское правительство совместно с оргкомитетом фестиваля объявило о том, что в его рамках будет работать «горячая линия» для тех, кто стал жертвой домогательств.

Каннский фестиваль раньше плотно сотрудничал с обвиненным в сексуальных преступлениях продюсером Харви Вайнштейном.

Некоторые из эпизодов домогательств, в которых его обвиняют, предположительно произошли именно в Каннах. В частности, актриса Азия Ардженто утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в каннском отеле Кап-дю-Эден-Рок в 1997 году.

59-летний Бессон женат на кинопродюсере Виржинии Силла, у режиссера трое детей от нее и двое от предыдущих браков.

Режиссер, продюсер и сценарист, Бессон прославился, благодаря таким картинам, как «Голубая бездна», «Леон», «Подземка» и «Пятый элемент».

Одна из его последних работ - научно-фантастический эпос «Валериан и город тысячи планет», где главные роли исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь.