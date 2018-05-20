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Политика
20.05.2018
В Витебске девятиклассники замеряли рейтинг Лукашенко. Фотофакт

Витебские девятиклассники Павел и Сергей 19 мая решили замерить рейтинг Лукашенко.

Ребята вышли с плакатом «посигналь, если против Лукашенко» на Московский проспект, чтобы понаблюдать, часто ли им будут сигналить водителя, сообщает Радыё Свабода.

Один из них держал плакат, второй фиксировал происходящее на видео. Ребята говорят, что сигналили довольно активно, хотя правила дорожного движения запрещают использовать звуковой сигнал не по назначению.

 
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