Украина выходит из СНГ. Что с ней будет теперь?

«Нам больше нечего там делать», – заявил Петр Порошенко. Он подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Украинцы рады, а эксперты сомневаются, что выход пройдет безболезненно.

Президент Украины издал указ, согласно которому Украина прекращает сотрудничество с органами СНГ. Этот шаг активно обсуждался с 2015 года. «Нам больше нечего там делать. Мы движемся в Европу. 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский союз. Уверен, Украина непременно станет членом большой европейской семьи», – сказал Петр Порошенко. Он напомнил, что Украина де-юре никогда не была страной-членом СНГ. При этом международные договоры с СНГ, заключенные ранее, пока будут действовать, сообщает Obozrevatel.

Украина была одной из 12 стран-создателей Содружества. Мнения украинских экспертов разделились: некоторые эксперты говорят, что выход из СНГ будет невыгоден для экономики Украины. Депутат фракции «Народный фронт» Игорь Гузь предостерегает, что это повлечет «определенные экономические трудности».

Жители Украины активно обсуждают новость в социальных сетях. Отношение украинцев к выходу из СНГ в основном положительное – согласно опросу, проведенному в начале мая, более 60% украинцев однозначно выступают за выход страны из СНГ.

В российских СМИ началась истерика – «эксперты» обвиняют украинские власти в «нагнетании антироссийской истерии» и называют выход и структур СНГ «демонстративным шагом».

Также Петр Порошенко предлагает аннулировать т.н. «Большой договор о дружбе», который обе страны подписали 20 лет назад, но который Россия грубо нарушила, оккупировав полуостров Крым.

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