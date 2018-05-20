Что нужно знать о Сассексе герцогу и герцогине Сассекским

Что такое Сассекс в восприятии типичного британца? Если принц Гарри провел немало времени на юго-восточном побережье Англии и знает кое-что об этом уголке английской провинции, его американской жене еще предстоит там побывать.

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Ей придется восполнить этот пробел в своем образовании просто потому, что молодая королевская чета по указу королевы получила титулы герцога и герцогини Сассекских.

Итак, краткий справочник о том, что нужно знать об этом графстве.

Там есть собственный десерт

Пудинг «Понд» практически неизвестен за пределами графства - это довольно недиетичное сочетание песочного теста с огромным содержанием масла с запеченными фруктами.

Пудинг упоминается в поваренной книге «Королевский буфет» 1675 года; ее автор Ханна Вулли описывает, что его варят в салфетке, начиняют маслом и подают на стол в обрамлении свежих фруктов. Позднее стало модным класть в центр пудинга целый лимон, чтобы как-то разнообразить его вкус.

Но этого мало - в Сассексе изобрели еще один знаменитый десерт - пирог «баноффи», который впервые появился в меню ресторана «Голодный монах» в городе Джевингтон.

Там есть своя порода собак

Если Гарри разделяет любовь старшего брата к спаниелям, то в Сассексе имеется своя собственная порода этих симпатичных четвероногих.

Сассекский спаниель считается самой редкой из разновидностей этой породы и в течение многих лет находился на грани исчезновения. Он был специально выведен в Гастингсе для охоты на лис в холмистой местности.

Мы надеемся, что Меган, которая обожает собак, возьмет под свою опеку эту малоизвестную породу. Она владеет двумя собаками - помеси лабрадора с овчаркой по имени Богарт и гончей по имени Гай. Но ей пришлось оставить Богарта в Канаде, потому что он уже слишком стар для путешествий.

Там невероятно красиво

Гарри и Меган предстоит потратиться на приличную обувь для ходьбы, если они пожелают ближе познакомиться с географией этого графства.

Более 80% территории графства занимают бескрайние сельские пейзажи, половина из которых отнесена к категории мест исключительной природной красоты, в том числе заповедник Саут-Даунс на южной оконечности графства.

В июле на склонах меловых холмов в Саут-Даунс начинается бурное цветение цветов рапунцель - местной разновидности колокольчиков.

Но в летние месяцы герцог и герцогиня могут предпочесть утомительным прогулкам по холмам приморские пляжи, которыми славится Сассекс.

Эти пляжи, протянувшиеся на много миль, известны всему миру, хотя многие из них могут показаться малость некомфортными для калифорнийки Меган, которая привыкла к песчаным пляжам на Тихоокеанском побережье Америки. Дело в том, что в Сассекске пляжи в основном галечные, с отдельными вкраплениями песка.

Пожалуй, самый знаменитый пляж простирается в районе Брайтона - именно там открылись первые нудистские пляжи в Британии.

Но сассекское побережье славится не только пляжами. Именно здесь расположены знаменитые меловые утесы с прекрасным видом на море, а также полосатый маяк в бухте Бичи-Хед, бесконечно фотографируемый туристами.

Но если Меган начнет скучать по песчаным пляжам Калифорнии, можно рекомендовать ей посетить курорт Вест-Виттеринг, который известен своими разноцветными пляжными домиками.

Здесь живут богачи и знаменитости

В графстве проживает немало знаменитых людей - от бывшего чемпиона мира по боксу Криса Юбэнка до суперзвездного диджея Fatboy Slim (Нормана Кука, по мнению его мамы).

Здесь же живет певица Вера Линн, которой уже 101 год и которая прославилась в годы Второй мировой войны выступлениями перед солдатами на фронте.

Писатель Артур Конан Дойль жил в Сассексе с 1907 года до своей смерти в 1930-м и написал там множество рассказов о Шерлоке Холмсе, включая повесть «Долина ужаса» и сборник «Его прощальный поклон».

Славная история

На этой земле властвовали римляне, южные саксы, которые дали ей название, и викинги. Но самым известным покорителем Сассекса стал в 1066 году нормандский король Вильгельм, который в битве при Гастингсе нанес поражение последнему англо-саксонскому королю Гарольду II.

И хотя Вильгельм-завоеватель и недолго оставался в Сассексе, в последующие столетия монархи не оставляли своим вниманием графство.

В конце XVIII века пра-пра-пра-пра-прадед принца Гарри, будущий король Георг IV, в то время еще наследный принц, построил в Брайтоне свой знаменитый дворец наслаждений и превратил город в модный курорт.

Этот роскошный и живописный Королевский павильон стал одним из самых знаменитых архитектурных памятников в стране. Но королева Виктория его не любила, и в 1850 году дворец был продан городским властям. В годы Первой мировой войны в нем размещался военный госпиталь.

Ежегодно 5 ноября в городе Льюис устраивается самая многолюдная и торжественная церемония в ознаменования провала Порохового заговора 1605 года, когда католики собирались свергнуть короля Якова I и уничтожить парламент.

Там есть свой гимн

Песня «Сассекс у моря» была переделана в гимн болельщиками местного футбольного клуба «Брайтон-энд-Хоув-Альбион».

Песня была написана в 1907 году, а уже в годы Первой мировой войны ее распевали солдаты Сасексского королевского полка, отправляясь за море. Это может понравиться Гарри, который служил в армии в Афганистане.

Кто знает, может быть, свежеиспеченная королевская чета появится на стадионе Амекс на матче «Брайтона» против любимого клуба Гарри «Арсенала», которому сассекские футболисты нанесли поражение всего несколько недель назад? А может быть, Меган станет отъявленной поклонницей клуба?

В истории футбола бывало и не такое - а кроме того, всем нравятся счастливый конец в духе детской сказки.