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Яркий финал Кубка Беларуси выдали брестское «Динамо» и БАТЭ
Брестчане стали обладателями Кубка страны, дважды по ходу встречи уступая борисовчанам.
БАТЭ – «Динамо» (Брест) – 2:3 (Иванич, 13, 49 – Милевский, 33, Фамейе, 75, Нехайчик, 88)
В этом матче было прекрасно все: открытая игра БАТЭ и «Динамо», поддержка болельщиков обеих команд, атмосфера на могилевском стадионе «Спартак».
По ходу матча главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко отметил: БАТЭ играет разумом, а «Динамо» – сердцем.
Брестчане дважды уступали в счете (первый гол пропустили после неудачного ввода мяча голкипером Гутором), но в конце поединка сумели вырвать победу.
Брестское «Динамо» стало первой командой, которая выиграла Кубок Беларуси два раза подряд.
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