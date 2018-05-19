Троицкий: Как лидер КНДР стал самым эффективным политиком мира

Его миссия еще не закончена, глазурь на торте не сияет и вишенки не водружены, но уже сейчас, в процессе, можно уверенно сказать: Ким Чен Ын — самый искусный, эффектный и — главное! — эффективный политик начала XXI века.

Рядом и поставить некого — все сплошь скучные, пугливые, с дурными прическами.

Вспомните — еще в начале этого года мнительные западные спортсмены опасались ехать на Олимпиаду в Южную Корею из-за возможных ракетных ударов с Севера. Ким запускал одну баллистическую ракету за другой, и они летели все дальше и дальше. Это была настоящая угроза — пусть и со стороны гротескного режима. Трамп, тоже парень резкий, горячая голова, отвечал словами, обещая геенну огненную — тьма сгущалась, ракеты дрожали перед стартом, мир затаил дыхание, ожидая страшного грохота на Дальнем Востоке…

А нынче — погляди в окно! Под голубыми небесами лидеры Севера и Юга жмут друг другу руки; Ким Чен Ын встречается с Майком Помпео — сначала главой ЦРУ и теперь уже и Госдепа; Пхеньян переводит стрелки часов на время Сеула; в ближайшем будущем состоится встреча «изгоя № 1» и мирового жандарма № 1.

Услужливый Мун Чже Ин (президент Южной Кореи) уже предложил выдать Трампу Нобелевскую премию мира за «урегулирование кризиса» на корейском полуострове. Но Трамп тут не при чем — на его месте, как говорится, мог бы оказаться каждый (американский президент). Партию начал и все решающие ходы в ней сделал Ким. Сначала, ни с того ни с сего, вопреки регламентам и расписаниям, пожелал заслать делегацию на Олимпийские игры.

Я помню, многих это возмутило, и согласие Южной Кореи было расценено как «недопустимая мягкость». Но, хозяин — барин… и, после визита коренастых девушек с Севера, процесс покатился с небывалой для медленной и формальной современной дипломатии скоростью! На сегодняшний день имеем помимо прочего обещание Ким Чен Ына о полном ядерном разоружении и закрытии испытательных полигонов, начало демонтажа которых спутниковая разведка подтверждает.

Ради чего вся операция? Ответ ясен — чтобы спасти режим и потешить собственное эго. Не исключаю, что о многострадальном северокорейском народе Ким тоже подумал, но, конечно, далеко не в первую очередь.

Каким образом «спасти»? Очень просто: с одной стороны, избавиться от санкций, получить щедрую экономическую, финансовую и технологическую помощь (что позволит выбраться из нищеты и отсталости); с другой — заручиться гарантиями неприкосновенности династии Кимов, невмешательства во внутренние дела Северной Кореи и ее идеологию.

Пойдут ли США, Китай, Япония на такие условия? Еще как! А с популярностью и тщеславием еще проще: можно не сомневаться, что после триумфальной встречи с Трампом Ким Чен Ын и его страна станут моднейшей темой (как Горби и СССР в свое время, хотя и не в таком глобальном масштабе), молодежь будет стричься «под Ына», в Пхеньян хлынет вал делегаций и туристов, да и Нобелевка — пустячок, а приятно.

Как такую операцию удалось (во всяком случае, все к тому идет) провернуть? Полагаю, Ким Чен Ын придумал историю уже давно: оживил и максимально ускорил военную программу, добился впечатляющих результатов, накалил обстановку до предела — и вдруг, без особой подковерной дипломатии, с широкой улыбкой протянул руку дружбы и миролюбия. Да, это чистой воды шантаж, и он подействовал.

Есть ли у Кима проблемы? Да, но они легко решаемы. Не представляю себе, что должно произойти, чтобы Ын и Трамп не заключили сделку. Еще проще договориться с собственным народом и элитой. Не нам ли в России знать, как легко перепрограммировать население с помощью всемогущей пропаганды: да, был лидер нации суровым и ракетно-ядерным, а стал добрым другом дяди Сэма, и с холодильником Samsung в придачу! Перекуются все за несколько месяцев, если уже не перековались. А парочку непримиримых идейных борцов чучхе из старой гвардии — посадить или расстрелять. Дядя только спасибо скажет.

А что Россия — вроде как союзник Кима номер два (после Китая)? России, смею предположить, уготована роль козла отпущения. Ничего летального, но чувствительно.

Одно последствие гарантировано: раньше у «цивилизованного мира» было три главных врага (в порядке одиозности): Северная Корея, Иран, Россия. Теперь останется два — со всеми вытекающими.

Во время своих переговоров Ким и Трамп, естественно, не обойдут стороной проблему опасного и непредсказуемого «северного соседа». И вот тут я легко допускаю, что ребята сойдутся на таком решении: в целях гарантирования мирного процесса и безопасности безъядерных Корей разместить на Севере полуострова парочку американских военных баз. (В Москве — тяжелое кряхтенье.)

Возвращаясь к самому началу: я действительно удивлен и восхищен политической искусностью Ким Чен Ына. Слив ядерной программы Северной Кореи и превращение ее из законченного концлагеря во что-то более человечное (неизвестно, правда, до какой степени) — несомненно, прекрасные новости. Циничность процесса, особенно насквозь фальшивая мантра об «объединении двух Корей», слегка коробит. Но это допустимая цена за усыпальницу Чучхе.