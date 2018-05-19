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19.05.2018
Салiдарнасць
Кадыров сообщил о попытке захвата заложников в церкви в Грозном. Четверо боевиков убиты (18+)

В центре Грозного сотрудники правоохранительных органов убили предполагаемых боевиков, которые пытались захватить заложников в церкви Архангела Михаила.

По словам Рамзана Кадырова, боевики могли получить приказ из одной из западных стран.

— Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены, — сказал глава Чечни.

Он уточнил, что во время операции погибли два полицейских и один прихожанин:

— Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран.

Кадыров сказал, что он немедленно прибыл на место происшествия, где «непосредственно осуществлял контроль за проведением спецоперации, она заняла лишь несколько минут».

Он написал в своем Telegram-канале, что удалось установить личности всех нападавших. По словам Кадырова, двое нападавших живут в селе Гелдаган, а третий из поселка Аргунский под Грозным: «По данным МВД по Чеченской Республике, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов».

Глава Чечни также добавил, что любой, кто попытается нарушить безопасность жителей Грозного, будет немедленно уничтожен.

 
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