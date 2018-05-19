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Скандалы
19.05.2018
Салiдарнасць
Экономиста Сергея Чалого избили пятеро неизвестных: били только по голове

Известный аналитик в больнице с переломом носа и черепно-мозговой травмой.

Пятеро неизвестных напали на аналитика в ночь на субботу. Сейчас Сергей Чалый находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа, сообщает TUT.BY.

Все случилось около полуночи. Чалый вместе с двумя друзьями выходил из бара. Через несколько минут к ним подбежали пять человек и начали избивать.

Потерпевший считает, что нападение было спланировано.

— Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове — на теле даже синяков нет, — рассказал Сергей Чалый порталу, на котором ведет программу «Экономика на пальцах». — Все выглядело довольно странно. Они не то что мимо проходили, мол, «дай закурить». И у них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем. И это было не ограбление — ни телефон, ни бумажник их не интересовали.

Сергей Чалый написал на нападавших заявление в милицию:

— В милиции долго не хотели принимать заявление и вызывать скорую.

Он предполагает, что на восстановление ему понадобится не меньше месяца.

Страница Facebook Сергея Чалого переполнена словами поддержки от друзей, коллег, знакомых. Люди предлагают помощь, желают скорейшего выздоровления, а также — чтобы нападавшие сполна ответили за свой поступок.

«Ужасная история, надеюсь, что их найдут (хотя сомнений много)»;

«Вот так бывает, когда у человека есть личное мнение, в стране, где нельзя иметь личное мнение»;

«Надеюсь, подонков найдут и накажут!»;

«Сергей! Поправляйся быстрее. Надеюсь этих м*удаков найдут, и они отгребут по-полной. Мы с тобой и за тебя!»

Сам Сергей Чалый не падает духом и пишет в субботу вечером: «Телефон с биометрическим разблокированием меня все равно узнает!»

 
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