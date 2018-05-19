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19.05.2018
Салiдарнасць
Ярош похвалил Черного, Рэмбо и Кипиша за смерть Мамая

Депутат Верховной рады Украины назвал позывные бойцов, причастных к гибели командира ДНР Олега Мамиева.

На своей странице в Facebook бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош написал, что комбат «Черный», ротный «Рэмбо» и боец «Кипиш» участвовали в убийстве командира бригады «Пятнашка» самопровозглашенной ДНР Олега Мамиева (позывной Мамай).

О подробностях операции Ярош не рассказал, но выразил благодарность: «Спасибо комбату Черному, ротному Рэмбо и другу Кипишу за профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить».

На это заявление отреагировал писатель Захар Прилепин, который теперь в ДНР заменяет Мамая. Он поблагодарил Яроша за информацию: «Благодарю, товарищ прапорщик. А то мы только собрались вычислять».

Напомним, убитый командир антиукраинских сепаратистов Мамиев был одним из самых известных командиров боевиков – в одних рядах с ранее устраненными Моторолой и Гиви. Вместе с Мамиевым ранили двух журналистов телеканала «Россия-1» – Павла Выдрина и Игоря Уклеина.

 
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