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В мире
19.05.2018
Петербужцы вышли на пикет против вечеринок, которые закатывают под окнами юристы. Фотофакт

Жители улицы Рубинштейна, расположенной в историческом центре Петербурга, не первый год борются с шумом от пьяных гостей, засильем баров и «пьяным» имиджем своей улицы.

«Что может быть страшнее пьяного питерского тусовщика? До недавнего времени жители главных питейных улиц Северной столицы – Думской и Рубинштейна – думали, что, в общем-то, ничего. Но оказалось, что гуляющие юристы – настоящее стихийное бедствие.

Жильцы вышли на пикеты против пати, которые закатывают у них под окнами гости Международного юридического форума. Их месседж в общих чертах: имейте совесть, здесь вообще-то люди живут, – комментирует новость Telegram-канал «Караульный»

«Даже иностранные туристы знают, что достопримечательности улицы (Рубинштейна) – алкоголь, наркотики и бордели. Известная песня «В Питере пить» очень хорошо отражает эту ситуацию», – посетовала активистка Ольга Устян.

«Держитесь, Ольга, скоро ЧМ-2018», – желает «Караульный».

 
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