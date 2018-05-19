Принц Гарри расстался с холостой жизнью на глазах у всего мира (фото, видео)

Великобритания празднует королевскую свадьбу: 19 мая принц Гарри, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, вступил в брак с канадской актрисой Меган Маркл.

Среди звездных гостей Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бэкхемы, Идрис Эльба и многие другие. Среди друзей пары — британский певец Джеймс Блант — он приехал с женой, Софией Уэлсли. СМИ уже в восторге от ее бледно-желтого платья с ботаническим узором.

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили 600 человек, и среди них нет ни европейских монархов, ни политиков. Последних, кстати, не позвали потому, что королевская свадьба — событие не государственной важности. По сути, это частная вечеринка для родных и друзей.

Свадьбу в прямом эфире показывают мировые СМИ, а британских подданных, судя по ажиотажу в последние недели и в «день икс», буквально распирает от восторга.

Церемония проходит в английском городке Виндзор. Местом главных торжеств стал Виндзорский замок. В честь именно этого комплекса, зданий с 900-летней историей, который удален от Лондона на 34 км, весь королевский дом Великобритании с 1917 года носит фамилию Виндзоров.

В день свадьбы Гарри получил титул герцога Сассекского. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом, такое решение приняла бабушка жениха, королева Елизавета II.

«Королева сегодня с удовольствием предоставила титул герцога принцу Генри Уэльскому (официальное имя принца Гарри — Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор). Его титулами будет герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил».