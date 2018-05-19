Орехъ: «Путин решает всё. А потом уже какие-то Осёлы и Козёлы»

«Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка затеяли сыграть Квартет». Россия получила новое правительство.

Следить за перестановками в правительстве России так же увлекательно и продуктивно, как отслеживать перемены в составе сборной по футболу. Какая разница, кого возьму в сборную по футболу, если именно в футбол эта сборная играть и не умеет? Нет в России футболистов. И тренер никуда не годится.

С правительством все точно так же. Все те же Мишки и Мартышки. Не важно кто – важно что они будут делать. А делать они будут в лучшем случае то же самое, что делали раньше. Потому что тренер не поменялся. Путин был, Путин есть, Путин будет быть. Путин решает всё. Потом Администрация Путина. А потом уже какие-то Осёлы и Козёлы, меняющие инструменты и пересаживающиеся с места на место. В правительстве может быть бывший охранник, а может быть чей-то сын.

Чтобы сделать карьеру в России надо, к примеру, быть сыночком влиятельного чиновника

Вот, кстати, в футболе тоже есть всем известный персонаж – Борис Ротенберг. Парень, говорят, хороший, скромный, работящий. Не понтуется, вкалывает наравне со всеми. Но игрок он слабый. Не дал бог таланта. Но без работы Борис не остается. И если есть Борис в команде, то живется этой команде хорошо.

Вот Локомотив с Ротенбергом давеча чемпионом стал. И правительству тоже не обойтись без сына Патрушева, без бодигарда Зиничева, без каких-то еще приятных для Путина людей. Потому что их функция в том и состоит, чтобы радовать глаз. Решения всё равно примут в другом месте, а министрам просто сообщат. Хотя какие-то символические вещи отметить можно.

Россия, к сожалению, мало приспособлена для жизни. Поэтому главное министерство в России – это МЧС. Все остальные могут не работать, но МЧС обязано функционировать идеально. Однако министра Пучкова увольняют. И самое главное министерство, стало быть, работает скверно.

Поглядите внимательно на список министерств, где сменили начальников. Транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, природа. Природу засрали, связь не работает, транспорт – кое-как, строят что попало. И, несмотря на победные реляции о рекордных урожаях, брюква тоже растет, видимо, какая-то не та.

Поменяли министров по Дальнему Востоку и Северному Кавказу – двух министров, фактически отвечавших в правительстве за Сизифов труд и за труд Мартышкин. Путин сам определяет курс, сам принимает решения, Администрация дает пинки, а министры оказываются крайними.

У министров есть только несколько способов обратить на себя внимание и выделиться из общего кордебалета. Либо начать лить внезапные слёзы, как Голикова, либо топить собаку, как Рогозин, либо молотить всякую хрень, как Мединский. Остальные – просто бесполезны.