Крушение пассажирского лайнера на Кубе: трое выживших из ста

Причина авиакатастрофы пока неизвестна, кубинские власти объявили о начале расследования.

На борту были 104 пассажира и шесть членов экипажа. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, однако СМИ утверждают, что как минимум три человека выжили (женщины), они находятся в критическом состоянии, сообщает ВВС.

Кубинские власти объявили национальный траур в связи с авиакатастрофой.

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. Он направлялся в город Ольгин на востоке острова.

Среди пассажиров были в основном кубинцы, только пятеро были иностранными гражданами, сообщил государственный портал Cubadebate.

Самолет принадлежал мексиканской компании Aerolineas Damoj, а у кубинской Cubana de Aviacion был в аренде, говорится в заявлении мексиканского правительства. Он был построен в 1979 году, на борту было шесть мексиканских членов экипажа, включая командира и второго пилота.

Компания Boeing уже заявила, что готова послать команду специалистов в помощь кубинским властям.

«Я видел, как он взлетал, - рассказал сотрудник супермаркета Хосе Луис агентству Франс Пресс. - Неожиданно он сделал поворот и полетел вниз. Мы все были поражены».

Местное радио сообщило в Твиттере, что самолет упал на дороге между Гаваной и Бойеросом, в 20 километрах к югу от столицы.