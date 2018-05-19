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Общество
19.05.2018
Валерий Томилин
Как летчик сбежал из нацистского концлагеря в советский

Николай Лошаков совершил побег из немецкого плена на угнанном самолете. В рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» рассказываем, как большевистское начальство «наградило» героя.

Николай Лошаков – трагедия героя войны.

12 августа 1943 года на колхозном поле приземлился изрешеченный пулями немецкий «Шторх». Из него вышли два человека в форме люфтваффе.

Ребятишки, которые жгли костер неподалеку, побежали с докладом к председателю колхоза. Каково же было его изумление, когда беглецы предъявили свои партийные и красноармейские билеты!

Членами экипажа были Николай Лошаков и Иван Денисюк. Солдаты совершили побег из нацистского плена на угнанном с немецкого аэродрома самолете.

Об этом подвиге было написано немало. Смущают только два обстоятельства – то, что о нем вспомнили лишь спустя 17 лет, и то, что все советские книги в подробностях описывают отчаянный побег Лошакова и Денисюка на украденном самолете, а затем говорят об их трудовых достижениях в 60-е.

Что было между 1943-м и 1960-м в жизни Николая Лошакова? Торжественное награждение, должно быть, медали и ордена, блестящая карьера летчика? Нет.

В тот же день оба беглеца были арестованы СМЕРШ и переданы в руки НКВД. «Сталинские соколы» обвинили героев в измене Родине: за то, что они не застрелились, а попали в плен.

Лошаков спустя месяцы каждодневных допросов не признал своей вины и получил «всего» три года тюрьмы. Соратнику повезло меньше – Денисюк был приговорен к 20 годам лагерей и вышел на свободу уже после смерти Сталина.

Ещё один герой – Иван Кудряшов, мальчишка, который нашел сбитый самолет и доложил о нем. Если бы не этот мальчик, то обоих героев расстрелял бы СМЕРШ в деревне Бритино Новгородского района и подвиг бы остался в безвестности.

Об этом эпизоде рассказывает Владимир Краснов в очерке «Свинцовый дым»:

«…офицеры-смершевцы, квартировавшие по соседству, пытались выбить у мальчика признание, что летчики будто бы оказали им вооруженное сопротивление. Он отказывался, проявив совсем недетское упрямство, и взбешенный лейтенант вывел его однажды в сад, поставил к яблоне и сказал, что пристрелит, если он не согласится. А он слушал, как глухо и мягко падают в росистую траву яблоки – много их было в то давнее лето – и молчал, глядя поверх пьяного лейтенанта на светлый клочок неба на востоке».

Николай Лошаков был исключен из партии, отбывал наказание в Воркутлаге, потом – работал шахтером. Дорога в небо для него закрылась. Реабилитирован в 1959 году, тогда же к нему появляется интерес в советской печати. В 1960-м он встретился в Иваном Денисюком, который после лагеря работал шахтером на предприятии «Ткварчелиуголь». Фотографии запечатлели встречу двух давних друзей, это единственное их совместное фото.

Как пишет «Красное знамя Севера», историки назвали девять фамилий военных летчиков, которые совершили побег из немецкого плена. Их судьба сложилась одинаково: все они были осуждены за измену Родине, все отсидели определенные сроки в лагерях.

У истории Лошакова и Денисюка хотя бы есть хэппи-энд. Тот же Денисюк в 1965-м был награжден орденом Красной Звезды. А сколько героев расстреляно и замордовано в лагерях из-за чудовищных несправедливых обвинений? Этого мы уже никогда не узнаем.

Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде

 
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