Почему белорусские безработные боятся качать права

Чем выше безработица в странах Западной Европы, тем вероятнее возникновение протестов.

А вот в Восточной Европе для самого высокого уровня безработицы характерна самая низкая интенсивность антиправительственных демонстраций. Почему?

Ученые НИУ ВШЭ проанализировали данные Всемирного банка по безработице и показатели социально-политической дестабилизации из базы данных CNTS за период с 1991 по 2014 год, впервые разделив страны в зависимости от наличия или отсутствия у них коммунистического прошлого.

В исследовании рассматривались данные 24 стран Западной Европы и 21 страны посткоммунистической (Восточной) Европы. Среди последних также — Беларусь, Литва, Польша, Украина и Россия.

При анализе использовались такие индикаторы социально-политической дестабилизации, как политические убийства, политические забастовки, правительственные кризисы, массовые беспорядки, перевороты и попытки переворотов, антиправительственные демонстрации.

После расчетов для стран Западной Европы выяснилось: чем выше безработица, тем выше уровень готовности к протестам. Ученые поделили все исследуемые страны на 10 равных групп по уровню безработицы, а потом рассчитали среднее значение всех индикаторов дестабилизации для каждой из групп. В результате оказалось, что в 10% стран с максимальным уровнем безработицы (более 12,1%) фиксируется около четырех антиправительственных демонстраций каждый год.

В странах Восточной Европы (с посткоммунистическим прошлым) — картина совсем иная: чем выше безработица, тем реже люди протестуют. Выяснилось, что в восточноевропейских странах с минимальным уровнем безработицы фиксируется более одной массовой антиправительственной демонстрации на страну в год. При этом в странах с максимальным уровнем безработицы (более 23,8%) фиксируется менее одной демонстрации каждые пять лет.

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