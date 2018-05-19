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Бывшая жена Пескова радикально сменила имидж: «Сбрить можно не только усы»
Екатерина Солоцинская остригла свои золотые локоны.
Бывшая жена пресс-секретаря Путина опубликовала свои свежие фото в Instagram, где предстает в новом образе – короткой стрижкой под «ежик».
«Сбрить можно не только усы! Чумовая пятница», – троллит нынешняя парижанка экса, которого называют в России «усами №1».
Отметим, что Солоницкой не впервой эпатировать публику. Недавно она представила светской тусовке Москвы своего нынешнего избранника, который значительно ее моложе.
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