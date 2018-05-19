Министр труда рассказала, когда появится пилотная версия «базы тунеядцев»

И для чего нужен декрет №1.

Пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября, сообщает БЕЛТА.

И напомнила, что базу незанятых в экономике сформируют к 1 декабря, а в дальнейшем она будет актуализироваться ежеквартально:

— Мы соберем со всей страны примеры трудных жизненных ситуаций, чтобы максимально наполнить перечень. Эти рекомендации будут затем направлены комиссиям для работы.

Цель декрета о содействии занятости — максимально улучшить ситуацию на рынке труда, заявила Ирина Костевич. По ее словам, реализация норм документа — это совместная работа различных служб, структур, ведомств, и основная общая задача — обеспечить занятость и индивидуальный подход к каждому человеку, не допустить социальной напряженности.

Напомним, Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. Не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут по полной стоимости рассчитываться за три услуги: газоснабжение, подогрев воды и отопление.

На этой неделе почти все депутаты проголосовали за новый «декрет о тунеядстве». Против было только двое.