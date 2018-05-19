Убит еще один командир ЛНР – на это раз Мамай. Кто и как его устранил?

Олег «Мамай» Мамиев был командиром «15-й интернациональной бригады» («Пятнашка»). Вместе с ним пострадали журналисты российского ТВ.

Убит ещё один командир антиукраинских сепаратистов. Мамиев был одним из самых известных командиров боевиков – в одних рядах с Моторолой (убит 16 октября 2016) и Гиви (убит 8 февраля 2017). Он был родом из Северной Осетии и похороны пройдут на его родине, сообщил российский писатель Захар Прилепин на своей странице в Facebook. Сам Прилепин замещает Мамая на должности командира.

Вместе с Мамиевым ранили двух журналистов телеканала «Россия-1» – Павла Выдрина и Игоря Уклеина. У последнего диагностирована частичная потеря слуха, сообщает Obozrevatel. Десять лет назад он уже был ранен, когда освещал грузино-российский конфликт. В тот раз его контузило.

СМИ сообщают, что Мамай был убит в результате обстрела украинских военных: во время артобстрела снаряд пробил его окоп. Телеканал «Россия-24» опубликовал видео смертельного ранения Мамиева:

Территория ДНР продолжает уменьшаться – украинские военные медленно наступают. Стрелков-Гиркин, один из создателей т.н. «Республики Новороссия», написал в своем блоге, что вскоре украинские военные могут вплотную подойти к Донецку с нескольких сторон.

Напомним, это седьмое убийство лидеров Новороссии за 4 года. До Мамиева были убиты – Александр «Бэтмэн» Беднов (1 января 2015), Алексей Мозговой (23 мая 2015), Павел Дремов (12 декабря 2015), Евгений Жилин (16 сентября 2016), Арсений «Моторола» Павлов (16 октября 2016), Михаил «Гиви» Толстых.

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