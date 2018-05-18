Как Путин взял пример с Лукашенко

Президент России и раньше нарушал правила дорожного движения, но в этот раз превзошел сам себя! Впрочем, до Лукашенко ему еще далеко.

На церемонии открытия моста в Крым 15 мая Путин проехал за рулем КамАЗа, не пристегнувшись.

На возмущения народа, увидевшего по телевизору эпохальный проезд президента по самому дорогому мосту в мире, ответили: он не нарушил правила дорожного движения.

Как объяснили Газете.Ru в Федеральной службе охраны, на момент проезда Путина участок моста еще не получил статуса автомобильной дороги, а фактически являлся строительной площадкой, — соответственно, находился вне зоны действия ПДД.

«А имел ли право Путин рулить грузовиком? И нам говорят, что имел! —отреагировал в блоге на «Эхе Москвы» колумнист Антон Орехъ. — Получил давно уже права на руление КамАЗом. А документы у него с собой? Права иметь мало, важно иметь их при себе — иначе гаишники со свету сживут за езду без прав. Но гаишников на мосту не было. Ни права у Путина не проверили, ни пристегнуться не заставили. Потому что для истории такие мелочи не важны. Для истории важно, что Путин рулит!»

Рулевому России далеко до Лукашенко, который не раз публично нарушал правила дорожной безопасности. Например, ездил без шлема на мотоцикле «Harley-Davidson», посадив перед собой пятилетнего сына Колю.

Путеводитель по административным нарушениям Лукашенко

Осенью 2015-го во время открытия второго кольца вокруг столицы Лукашенко лично сел за руль, но не пристегнулся ремнем безопасности. Интересно, что объяснение этому нашлось практически такое же, как и в случае с проездом Путина по Крымскому мосту: спецмероприятие нельзя считать полноценным дорожным движением.

Но это цветочки, по сравнению с тем, что Николай Лукашенко катался за рулем трактора. На тот момент мальчику было 11 лет.

А в прошлом году телеканал «Беларусь 1» рассказал, как 12-летний Коля Лукашенко за рулем комбайна «намолотил 5 тонн зерна».

Интересно, что подобные нарушения ПДД сходят с рук только первому лицу страны. Руководителей «вертикали» за подобные правонарушения штрафуют. Так недавно Госавтоинспекция наказала главу Копыля и журналистку ОНТ за непристегнутые ремни безопасности в телесюжете.