Обалдеть! Рахмон подарил Лукашенко корзину белых роз

Подарок заметили журналисты из пула главы Беларуси в кабинете президента 18 мая.

На корзине с розами удалось рассмотреть флаг Таджикистана и визитку Эмомали Рахмона, сообщает БЕЛТА.

Цветы подарены в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран, передает информагентство. Белые розы как символ искренних чувств адресованы и всему белорусскому народу.

Интересно, что на языке флористики розы белого цвета считаются традиционно сдержанными и олицетворяют собой неспешность и осторожность в развитии отношений.