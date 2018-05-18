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Политика
18.05.2018
Салiдарнасць
Обалдеть! Рахмон подарил Лукашенко корзину белых роз

Подарок заметили журналисты из пула главы Беларуси в кабинете президента 18 мая.

На корзине с розами удалось рассмотреть флаг Таджикистана и визитку Эмомали Рахмона, сообщает БЕЛТА.

Цветы подарены в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран, передает информагентство.  Белые розы как символ искренних чувств адресованы и всему белорусскому народу.

Интересно, что на языке флористики розы белого цвета считаются традиционно сдержанными и олицетворяют собой неспешность и осторожность в развитии отношений.

 
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