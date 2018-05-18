Реплика дня: «Лишь бы только наш Давыдько не возглавил ЦРУ»

Дмитрий Растаев опубликовал в Фейсбуке стихи на злобу дня.

Если завтра в сельском клубе

вдруг появится Мадонна

и «Лявониху» на пару

с Дорофеевой споёт,

не спешите удивляться —

раз уж в Бресте Марадона

стал рулить футбольным клубом,

всё сегодня быть могёт.

Может взять Нацбанк Сталлоне,

Бельмондо— Минобороны,

в ОАЦ Ассанж и Сноуден

будут явно ко двору.

Пусть в безумном этом вихре

ЦИК возглавит Опра Уинфри!

(Лишь бы только наш Давыдько

не возглавил ЦРУ.)

«Нужно идти дальше: «Беларусьфильм» должен возглавить Альмадовар»