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Реплика дня: «Лишь бы только наш Давыдько не возглавил ЦРУ»
Дмитрий Растаев опубликовал в Фейсбуке стихи на злобу дня.
Если завтра в сельском клубе
вдруг появится Мадонна
и «Лявониху» на пару
с Дорофеевой споёт,
не спешите удивляться —
раз уж в Бресте Марадона
стал рулить футбольным клубом,
всё сегодня быть могёт.
Может взять Нацбанк Сталлоне,
Бельмондо— Минобороны,
в ОАЦ Ассанж и Сноуден
будут явно ко двору.
Пусть в безумном этом вихре
ЦИК возглавит Опра Уинфри!
(Лишь бы только наш Давыдько
не возглавил ЦРУ.)
«Нужно идти дальше: «Беларусьфильм» должен возглавить Альмадовар»
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