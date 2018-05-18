Кто финансирует протесты в Бресте? Разоблачаем «разоблачителей»

В социальных сетях появились документы, которые «разоблачают» истинные мотивы активистов, которые выступают против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Мотивы организаторов протестных акций, если верить содержанию документов, финансовые: на «охрану окружающей среды в связи со строительством аккумуляторного завода» потрачено... 6500 евро! Получатель — Роман Кисляк, местный правозащитник и один из организаторов акций протеста. Финансирует «охрану окружающей среды» Бреста польский «Центр экологического права».

Это что же получается, у людей ничего святого нет? Даже за здоровье своих детей они не могут бороться бесплатно!

Услышать оправдания Романа Кисляка не получается — недоступен. Поэтому звоним президенту Центра экологического права Магдалене Бар, чья подпись якобы стоит под решением о выделении денег Роману Кисляку.

— Не вспомню, чтобы что-то такого рода подписывала... Но мы точно не можем иметь с этим ничего общего. Это кто-то копает под нас! Услышали где-то название нашего центра или мою фамилию, но я не знаю, кто такое мог сделать. Я никогда ничего не слышала о строительстве такого завода. Да у нас никто бы такого письма не подписал, потому что оно бессмысленное.

Да, мы занимаемся охраной окружающей среды, но никого не финансируем. Мы больше представляем из себя такую ​​научную организацию: издали несколько книг, выступаем в роли экспертов в вопросах охраны среды. Но не финансируем никаких там протестов, вообще никого не финансируем! Не делали бы этого, даже если бы имели такую ​​возможность, но у нас её и нет. Мы с этим не имеем ничего общего, так как наша направленность — научная, — удивляется своей причастности к финансированию акций протеста в Бресте Магдалена Бар.

После ознакомления с «документом» г-жа Магдалена однозначно заявляет: он точно составлен не в её организации. А подпись — не её, «и даже не похожа».

Может, она просто не хочет говорить правду? В заявке на грант указано, что «партнёр проекта» — правозащитный центр «Весна». Юрист центра Валентин Стефанович удивляется не меньше Магдалены Бар.

— Однозначно могу сказать: как представитель Совета организации я не знаю ничего ни о каких проектах, совместных с Кисляком. И центра этого экологического польского я не знаю — никогда не слышал о нём. Поэтому, для меня это очень интересная информация, — говорит Стефанович.

Правозащитник уверен: опубликованные в соцсетях «документы» ненастоящие.

Таким образом, похоже, что документы эти — фальшивка. Причём, сделанная не в Польше. Не верите? Как вы думаете, сделали бы настоящие поляки столько ошибок в официальном документе? Особенно с учётом того, что, как мы уже выяснили, «Центр экологического права» объединяет в своих рядах учёных — людей образованных и грамотных.

Какую цель преследуют создатели фальшивок, догадаться не сложно, говорит правозащитник Андрей Стрижак.

— Можем отследить цепочку событий. Ключевые фигуры в брестских протестах — блогеры Кабанов и Петрухин и правозащитник Роман Кисляк. Против Петрухина сделали сильный шаг — у него изъяли компьютерную технику и видеокамеру. И поэтому здесь видна кампания противодействия, чтобы показать, что эти люди работают за западные деньги и все события в Бресте раскручивают из своих меркантильных интересов. Такое вот противодействие на народные протесты в Бресте.

Но могут ли стать пусть и себе и фальшивые документы основанием для открытия настоящего уголовного дела?

— Я не думаю, что этого достаточно, чтобы возбудить дело против Кисляка. Ведь надо доказать, что был документ, который он писал, и что он какие-то деньги получал. Без доказательств, что какие-то деньги были перечислены на определённый счёт и что движение этих денег было по тому счёту, трудно что-то предъявить, — считает Валентин Стефанович.

Но если документы фальшивка, сделанная не в Польше, то не стоит ли нашим правоохранительным органам выяснить, кто такими «шутками» занимается?