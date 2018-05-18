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Общество
18.05.2018
Сильные новости
В Гомеле многодетную семью хотят поставить на учет за то, что дети ухаживают за больной собакой

 «Я не могу ее усыпить, она тоже, как мой ребенок, как член семьи, она их всех вынянчила», — Антонина Шайнюк, мать четверых детей, не может сдержать слез перед камерой.

Директриса школы, в которой учатся ее дети, грозит поставить семью на учет, как социально неблагополучную (в этом случае детей потом могут изъять) за то, что в квартире есть рисунки на обоях и живет старая больная собака.

Удивительную историю о социальной справедливости в нашей стране рассказал в видеорепортаже на Youtube-канале «Общество Гомель» местный блогер Артем Шапоров. Не только рассказал, но и наглядно показал все обстоятельства, из-за которых многодетная семья, в которой мать-одиночка без посторонней помощи поднимает четверых детей, столкнулась с настоящим прессингом со стороны администрации школы. Школы № 3 имени героя Советского Союза Пенязькова Дмитрия Никандровича.

На видео из квартиры Антонины хорошо видно: мебель — вполне приличная и в надлежащем состоянии, в холодильнике достаточно продуктов, ремонт хоть и скромный, но достаточно опрятный. Из-за чего же администраций школы ополчилась на мать и грозит постановкой на учет в соответствии с президентским декретом № 18?

Оказывается, у семьи какое-то время была задолженность за газ. Однако мама объясняет: задолженности по нынешним временам возникают регулярно. В семье — четверо детей, и очень часто просто встает выбор: заплатить вовремя коммунальные, или банально купить детям поесть. Тем не менее, как только вопрос стал на повестку дня, проблема практически сразу была решена: бОльшую часть задолженности семья оплатила. Из денег, которые предполагалось потратить на санаторный отдых и оздоровление детей...

Еще одна претензия — якобы «антисанитарное» состояние квартиры, которое выражается в детских рисунках карандашом на обоях. На видео видны эти рисунки, которые ну никак не похожи на что-то действительно антисанитарное и опасное. «Мама, я тебя люблю», — пишут на стенах младшие дети. «Я что, буду им запрещать?», — с дрожью в голосе задается риторическим вопросом мать.

Но больше всего директора СШ № 3 Стороженко Нину Михайловну, которая в этом случае проявляет незаурядную бдительность, напрягает факт нахождения в доме старой и больной немецкой овчарки. Собака действительно нездорова, и, по словам работницы образования, от нее идет «запах». Из-за этого запаха Нина Михайловна настаивает, чтобы собаку... усыпили!

Антонина записала один из телефонных разговоров с Ниной Стороженко, и эта запись также присутствует в репортаже. Мать спрашивает, а готова ли директор сама сказать детям, что их любимую Кристу нужно усыпить, потому что она пахнет? Оказывается, педагог готова сделать это «хоть сейчас», «главное — правильно подать детям».

В один момент напряжение между матерью и директрисой выливается в визит к многодетной семье специальной комиссии, во главе с чиновницей. По словам Антонины, та еще с порога начала придираться. Выводы же и наставления были предсказуемы: обои — переклеить, собаку — усыпить. После этого для детей не осталось тайны в том, какая судьба может ждать их любимую собаку.

«Мама, если они опять приедут, давай ее куда-нибудь уведем!», — предлагают решение малыши. А мать говорит, что не отдаст собаку, даже если ее попробуют забрать и усыпить силой. Потому что она — как ребенок и как член семьи. Потому что она с детьми с самых первых дней. Потому что она их буквально вынянчила.

Блогер Артем Шапоров отмечает, что Декрет № 18, согласно которому семьи с детьми, находящиеся в социально-опасном положении (СОП), можно ставить на учет и, при определенных обстоятельствах, изымать оттуда детей, в целом хороший. Он дает государству возможность заботиться о юных гражданах, которых воспитывают ненадлежащим образом в семьях алкоголиков, уголовников и т. п. Однако в определенных ситуациях, в руках местных чиновников, он может стать орудием произвола. Судя по всему, с чем-то подобным мы имеем дело и сейчас.

Как так получилось, что семья, у которой, за вычетом рисунков на стенах и собаки в квартире, все нормально, попала под такое пристальное внимание? Сама мать об этом ничего не говорит. Однако в начале репортажа блогер заявляет, что дело просто в том, что они... не платят «добровольно-принудительные» взносы, которые требует администрация школы.

Видеорепортаж, кроме все, содержит и свидетельства того, что супербдительная когда дело касается детских рисунков на стенах в чужих квартирах, директриса СШ № 3 Стороженко Нина, судя по всему, не так чтобы очень бдительна в стенах вверенной ей школы. Записи, сделанные блогером внутри учреждения образования, показывают множественные дефекты, сколы, трещины на стенах, лестницах, которые выглядят куда более антисанитарно и даже опасно, чем невинные карандашные рисунки на стенах. Однако школу у директрисы, вроде бы, пока никто забирать не собирается...

 
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