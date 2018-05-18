Дело об убийстве и наследстве. Пенсионер из Жодино приговорен к 13 годам

Суд Жодино приговорил Евгения Шульгу к 13 годам лишения свободы за убийство Дмитрия Коваленка. По приговору суда он также обязан выплатить потерпевшим моральный иск в 60 тысяч рублей.

Фото Надежда Бужан, TUT.BY

В пятницу, 18 мая, в суде Жодино был оглашен приговор в отношении 63-летнего Евгения Шульги. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 139 (Убийство) и приговорили к 13 годам лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшим (жене и родителям убитого Дмитрия Коваленка) моральный иск в размере 60 тысяч рублей. Потерпевшие заявляли сумму в 300 тысяч.

За несколько часов до оглашения приговора Евгений Шульга выступил с последним словом. Он заявил: на оправдание не надеется, преступление заранее не планировал, все вышло случайно.

— Высокий суд, я воспитанник детского дома. В своей жизни я все испытал. Я не знал, что такое брат, сестра, родительская ласка, зато в полной мере испытал нищету, голод. Поэтому вся моя жизнь была построена так, чтобы мои дети не испытали того, что выпало мне, — говорил обвиняемый Евгений Шульга.

Даже на процессе по делу об убийстве он все еще вспоминает, как его семья и семья потерпевшего делили имущество.

Напомним, в декабре 2017 года Евгений Шульга одним выстрелом убил родного брата своего погибшего в ДТП зятя. После ДТП родственники стали ходить по судам, делить имущество. В 2011 году было заключено мировое соглашение. По документу дочке и внучке обвиняемого отошли магазин площадью 112,5 квадратного метра, нежилое помещение (магазин в подвале) в 183 квадратных метра, грузовой автомобиль «Мерседес-Бенц» 1994 года, земельный участок, коттедж в 500 квадратных метров, автомобиль «Опель» 1998 года выпуска. Родителям погибшего бизнесмена досталась четырехкомнатная квартира общей площадью 87,7 квадратного метра и товар в арендованном магазине.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.