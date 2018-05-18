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18.05.2018
Арина Холина, Сноб
Холина: «Если у тебя горит вагина, а ты покупаешь тапки, чтобы приманить в дом мужчину…»

Прошло то время, когда только мужчины не хотели серьезных отношений — все больше женщин предпочитают секс без обязательств.

Мечта большинства мужчин — чтобы женщины радостно и смело раздвигали ноги на первом свидании. Сколько секретных техник, всех этих курсов «пикапа» и разной мужской мудрости потрачено зря — женщины не сдаются. Женщины считают свидания, после которых «можно», и, едва в них засовывают член, придумывают имена будущим детям.

Так было и есть, но так не будет. Женщины осмелели, они открыли для себя власть и свободу. Ладно, не все. И даже не большинство. В России таких женщин примерно как геев — процентов пять от силы. Но их становится больше.

И пока мужчины прикидывают, как бы устроить, чтобы женщина и размякла, и подобрела, и забыла о принципах целомудрия, и не думала о замужестве, женщинам достаточно написать «хочу секса» — и вся аудитория от 18 до 65 у ее ног. Или между ног.

Эти женщины все поняли про «Тиндер»: все тебя хотят, если ты предлагаешь прямо секс и прямо сразу, без прелюдий. Не важно, 20 тебе или 50 — мужчин можно выбирать как туфли.

Да, многие женщины не любят «Тиндер». Их оскорбляет, когда некоторые наглые мужчины намекают, что они тут не для свадьбы, а для одной ночи. Даже в Pure, приложении чисто для секса без всяких там полунамеков, девушки надеются зацепить крепкого семьянина, который на первой же встрече пойдет не в кровать или там в джакузи, а в ИКЕА или в супермаркет домашней техники.

И вот среди всего этого женщина, которая хочет секса, — вне конкуренции.

Я знаю женщин, ошарашенных этим удивительным новым миром. Таким, в котором ради секса не надо никуда ехать, не надо тратить время на разговоры «чем ты занимаешься?/я тоже люблю Нолана/мне больше нравятся собаки». Романтика — это классно, но и без нее жизнь восхитительна. Секс ради секса — восторг.

Когда тебе ничего не надо: ни отношений, ни планов, ни будущего, ты остаешься с сексом наедине. И не обманываешь себя, если он плохой. Не воображаешь себя будущей миссис Пупкиной, матерью троих очаровательных детей, а вдруг оказываешься горячей безумной секс-машиной без всяких там надуманных ограничений и предрассудков. И узнаешь, что мужчина для секса и мужчина для отношений — это совершенно разные мужчины, даже если это один и тот же человек.

У мужчины для отношений тупые понты, он ищет ту, с которой круто появляться на публике и которая понравится его маме. То есть учитывает все предрассудки, клише и все плохое, что подарили нам устаревшая мораль и эти нелепые правила отношений, которые иногда встречаешь чаще, чем собственное лицо в зеркале. А когда речь идет только о сексе, то оказывается, что мужчины вовсе не так ограниченны, как думают многие женщины.

Люди общаются и занимаются сексом не потому, что их вынуждает к этому какое-то там общественное мнение, а потому что им хочется — и они уже не строят из себя черт знает что.

Прекрасно, что женщины, открывшие для себя мир чистого секса, больше не хотят никаких историй с продолжением. Надоело — нашла себе нового парня примерно за полчаса, не выходя из дома. Чтобы получить оргазмы, приключения, эндорфины, восторги, совсем не нужно приколачивать себя к определенному мужику, которого придется таскать по друзьям, где он будет нудеть, что хочет домой, потому что ему надоела громкая музыка. Женщина остается наедине с собой — и вдруг оказывается, что это прекрасно. Она — клевая. Она — интересная. И она спит одна в своей уютной постели, и никто не сопит рядом и во сне не закидывает на нее свои ноги.

Я не то чтобы враг отношений номер один, но, честно, если взять 100 пар и внимательно присмотреться, то окажется, что у 70 — не любовь, а унылое существование. Они тянут это лишь потому, что «так принято». Особенно женщины — они уже с первого дня боятся, что мужчины их бросят, и врастают в своих мужчин, как сорняки.

И это при том, что женщина — главная в сексе. Объективно. Вот сколько раз друзья говорили, что у них появилась любовница, с которой они пять раз подряд — и не потому, что это для них обычное дело, а потому, что это она их так хочет.

У женщин грандиозный сексуальный потенциал, который они тратят на поиски совершенно ненужных им мужей. Если у тебя горит вагина, а ты покупаешь тапки, чтобы приманить в дом мужчину (лайфхак от всех ведических курсов; вы не представляете, как много ваших знакомых тайно посещает что-то подобное), то ты этого воображаемого мужчину уже заранее не очень хочешь — ну, просто потому, что это не то, что тебе нужно.

Конечно, если кто хочет быть несчастной недотраханной зверушкой с мужчиной, который ходит по дому и бесит своим хлюпаньем и шарканьем (а уж как вы его бесите!), то что тут сказать? Хочешь профукать всю свою жизнь — ради бога. Но если хоть чего-то там забрезжило, проклюнулись какие-то сомнения/подозрения, то вот совет: не жертвуйте собой ради того, чтобы повторить чужие ошибки. Не прыгайте с крыши, чтобы увернуться от системы общественного порицания. Живите.

Поверьте, не будете вы счастливы, осознав, что всегда делали так, как надо другим, а эти другие ничуть не ваши друзья, а самые обычные психопаты, страдающие депрессией и прочими нервными расстройствами. И да пребудет с вами секс.

Кому женщины платят за секс

 
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