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Белорусский художник сделал из Марадоны матрёшку
Белорусский художник Михаил Гулин сделал матрёшку в виде Диего Марадоны.
Гулин говорит, что занялся изготовлением кукол на футбольную тему ещё неделю назад, так как «чемпионат мира 2018 уже близко». И тут — на тебе, знаменитого аргентинца позвали в «Динамо-Брест».
Скриншот из Instagram-аккаунта Михаила Гулина
— А говорят — нет пророка, — комментирует Гулин. — Как сказал мой армянский друг: «В это трудно поверить. Это, как у нас Пашинян — премьер министр».
К чему это? Покупайте белорусское! В наборе: Диего Марадона, Висенте дель Боске, Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью и рефери FIFA.
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