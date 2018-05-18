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Лица
18.05.2018
Еврорадио
Белорусский художник сделал из Марадоны матрёшку

Белорусский художник Михаил Гулин сделал матрёшку в виде Диего Марадоны.

Гулин говорит, что занялся изготовлением кукол на футбольную тему ещё неделю назад, так как «чемпионат мира 2018 уже близко». И тут — на тебе, знаменитого аргентинца позвали в «Динамо-Брест».

Скриншот из Instagram-аккаунта Михаила Гулина

— А говорят — нет пророка, — комментирует Гулин. — Как сказал мой армянский друг: «В это трудно поверить. Это, как у нас Пашинян — премьер министр».

К чему это? Покупайте белорусское! В наборе: Диего Марадона, Висенте дель Боске, Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью и рефери FIFA.

Хайпануть на легенде: «Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные»

 
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