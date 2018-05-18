Солдат-срочник из Печей получил три года колонии

Суд Борисовского района 18 мая вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего военнослужащего срочной военной службы войсковой части 39864. Его обвинили в совершении воинских преступлений.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, обвиняемый З. признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам.

Он же признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет, с лишением воинского звания «сержант», с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.