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Соседи
18.05.2018
Валерий Томилин
В Литве бастуют учителя и воспитатели. Что им не нравится?

В Литве прошла забастовка учителей, воспитателей детских садов и педагогов неформального образования. Они предупреждают – это была лишь разминка.

В забастовке приняли участие более тысячи литовских педагогов. Главные требования – повышение зарплат, отсрочка введения новой ставки оплаты и уменьшение количества детей в группах детских садов и школьных классов.

По новой системе оплаты повысится ставка за работу, не связанную напрямую с ведением занятий.Педагоги боятся, что им придется работать больше за те же деньги. Ещё они опасаются того, что директора школ могут манипулировать распределением времени каждого педагога, завышая или занижая доплаты, пишет Delfi.lt.

Средняя зарплатаработников образования в Литве составляет 750 евро. В следующем году её планируют повысить до 810 евро.

Забастовка была предупредительной. Если требования педагогов не будут выполнены, то они обещают устроить всеобщую забастовку работников образования, а их в Литве больше пятидесяти тысяч. Напомним, в прошлом месяце в Литве бастовали пенсионеры и врачи.

Рейтинг правящей партии постоянно падает –голосовать за неё готовы 15% жителей страны. Литовцы недовольны тем, что предвыборные обещания выполнены наполовину – зарплаты и пенсии растут не так быстро, как было обещано. При этом литовцы намного счастливее и больше довольны жизнью, чем белорусы.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи».

 
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