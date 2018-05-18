В Витебске педофил развратил не менее 15 детей

По признаниям 23-летнего витебчанина, так он «посвящал их во взрослую жизнь».

В Витебске 23-летний педофил развратил не менее 15 подростков. Об этом рассказали в программе «Специальный репортаж» на канале Беларусь 1.

В свои 23 года парень находился на полном родительском обеспечении. В доме, который был всегда в его личном распоряжении, постоянно кто-то гостил. Чаще всего это были подростки от 12−13 лет.

Старший «товарищ», вступая в сексуальную связь с подростками, внушал им, что так взрослеть — нормально и правильно, что проходя такие этапы взаимоотношений со взрослым, ребенок становится более мужественным. Юноши не только воспринимали происходящее как игровое вхождение во взрослую жизнь, но даже приводили к нему своих друзей.

— Он пояснил правоохранителям, что получал от этого огромное удовольствие. То есть иным свой образ жизни, кроме как совращение несовершеннолетних, он не видел, — рассказал об обвиняемом заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции (УНиПТЛ) УВД Витебского облисполкома Олег Горбачев.

Когда парня задержали, в его компьютере и телефоне обнаружили огромное количество файлов с детским порно, которые он же сам и снимал. Среди роликов с порнографией чужого авторства — страшные кадры убийства ребенка.

Идет следствие. Пока в деле 15 пострадавших, но к моменту суда цифра может вырасти.