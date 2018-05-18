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Чтобы сделать карьеру в России надо, к примеру, быть сыночком влиятельного чиновника
Коротко и ясно, по пунктам.
Telegram-канал «Кремлевский мамковед» прокомментировал состав нового правительства РФ:
«Путин назначил своего бывшего охранника, Евгения Зинчего, на пост главы МЧС.
Чтобы сделать карьеру в России надо:
• заниматься с Путиным в одном кружке по дзюдо.
• поработать в питерской мэрии при Собчаке.
• иметь отношение к охране тела.
Извините, к вышеперечисленному добавляется еще один пункт – быть сыном влиятельного чиновника.
Дмитрий Патрушев, фото РИА Новости
Иначе как-то еще объяснить назначение на должность министра сельского хозяйства сыночка Николая Патрушева (Секретарь Совета Безопасности РФ и экс-глава ФСБ) будет сложновато».
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