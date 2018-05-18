Чтобы сделать карьеру в России надо, к примеру, быть сыночком влиятельного чиновника

Коротко и ясно, по пунктам.

Telegram-канал «Кремлевский мамковед» прокомментировал состав нового правительства РФ:

«Путин назначил своего бывшего охранника, Евгения Зинчего, на пост главы МЧС.

Чтобы сделать карьеру в России надо:

• заниматься с Путиным в одном кружке по дзюдо.

• поработать в питерской мэрии при Собчаке.

• иметь отношение к охране тела.

Извините, к вышеперечисленному добавляется еще один пункт – быть сыном влиятельного чиновника.

Дмитрий Патрушев, фото РИА Новости

Иначе как-то еще объяснить назначение на должность министра сельского хозяйства сыночка Николая Патрушева (Секретарь Совета Безопасности РФ и экс-глава ФСБ) будет сложновато».