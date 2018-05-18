Кто попал в голубую папку Медведева. Фотофакт

Премьер-министр России представил Владимиру Путину состав нового правительства.
Как отмечает Telegram-канал «Пул №3», теперь новый тренд – попасть «в голубую папку Дмитрия Медведева»
Теперь «старый-новый» кабинет министров выглядит так:
Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов – Силуанов Антон Германович.
Заместитель Председателя Правительства – Голикова Татьяна Алексеевна.
Заместитель Председателя Правительства, он же полпред в Дальневосточном федеральном округе, – Трутнев Юрий Петрович.
Заместитель Председателя Правительства – Голодец Ольга Юрьевна.
Заместитель Председателя Правительства – Мутко Виталий Леонтьевич.
Заместитель Председателя Правительства – Козак Дмитрий Николаевич.
Заместитель Председателя Правительства – Борисов Юрий Иванович.
Заместитель Председателя Правительства – Гордеев Алексей Васильевич.
Заместитель Председателя Правительства – Акимов Максим Алексеевич.
Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства – Чуйченко Константин Анатольевич.
Министр внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович.
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Зиничев Евгений Николаевич.
Министр иностранных дел – Лавров Сергей Викторович.
Министр обороны – Шойгу Сергей Кужугетович.
Министр юстиции – Коновалов Александр Владимирович.
Министр здравоохранения – Скворцова Вероника Игоревна.
Министр культуры – Мединский Владимир Ростиславович.
Министр науки и высшего образования – Котюков Михаил Михайлович.
Министр природных ресурсов – Кобылкин Дмитрий Николаевич.
Министр промышленности и торговли – Мантуров Денис Валентинович.
Министр просвещения – Васильева Ольга Юрьевна.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – Козлов Александр Александрович.
Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа – Чеботарёв Сергей Викторович.
Министр сельского хозяйства – Патрушев Дмитрий Николаевич.
Министр спорта – Колобков Павел Анатольевич.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Якушев Владимир Владимирович.
Министр транспорта – Дитрих Евгений Иванович.
Министр труда и социальной защиты – Топилин Максим Анатольевич.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Носков Константин Юрьевич.
Министр экономического развития – Орешкин Максим Станиславович.
Министр энергетики – Новак Александр Валентинович.
Чтобы сделать карьеру в России надо, к примеру, быть сыночком влиятельного чиновника