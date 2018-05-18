Кто попал в голубую папку Медведева. Фотофакт

Премьер-министр России представил Владимиру Путину состав нового правительства.

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Теперь «старый-новый» кабинет министров выглядит так:

Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов – Силуанов Антон Германович.

Заместитель Председателя Правительства – Голикова Татьяна Алексеевна.

Заместитель Председателя Правительства, он же полпред в Дальневосточном федеральном округе, – Трутнев Юрий Петрович.

Заместитель Председателя Правительства – Голодец Ольга Юрьевна.

Заместитель Председателя Правительства – Мутко Виталий Леонтьевич.

Заместитель Председателя Правительства – Козак Дмитрий Николаевич.

Заместитель Председателя Правительства – Борисов Юрий Иванович.

Заместитель Председателя Правительства – Гордеев Алексей Васильевич.

Заместитель Председателя Правительства – Акимов Максим Алексеевич.

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства – Чуйченко Константин Анатольевич.

Министр внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Зиничев Евгений Николаевич.

Министр иностранных дел – Лавров Сергей Викторович.

Министр обороны – Шойгу Сергей Кужугетович.

Министр юстиции – Коновалов Александр Владимирович.

Министр здравоохранения – Скворцова Вероника Игоревна.

Министр культуры – Мединский Владимир Ростиславович.

Министр науки и высшего образования – Котюков Михаил Михайлович.

Министр природных ресурсов – Кобылкин Дмитрий Николаевич.

Министр промышленности и торговли – Мантуров Денис Валентинович.

Министр просвещения – Васильева Ольга Юрьевна.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – Козлов Александр Александрович.

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа – Чеботарёв Сергей Викторович.

Министр сельского хозяйства – Патрушев Дмитрий Николаевич.

Министр спорта – Колобков Павел Анатольевич.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Якушев Владимир Владимирович.

Министр транспорта – Дитрих Евгений Иванович.

Министр труда и социальной защиты – Топилин Максим Анатольевич.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Носков Константин Юрьевич.

Министр экономического развития – Орешкин Максим Станиславович.

Министр энергетики – Новак Александр Валентинович.

Чтобы сделать карьеру в России надо, к примеру, быть сыночком влиятельного чиновника