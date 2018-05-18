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Фотожабы: «Крым. Мост хрустальный, анжинерной работы»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Как президент Лукашенко подвинул голливудскую звезду Кейджа. Фотофакт
Марадона возглавил брестское «Динамо» и сфотографировался с белорусским флагом
Хайпануть на легенде: «Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные»
«Нужно идти дальше: «Беларусьфильм» должен возглавить Альмадовар»
Продюсер и жена Елфимова: «Мы и раньше выступали в Крыму и въезд в Украину нам не запрещали»
Центробанк России разработал новый дизайн сторублевой купюры, посвященный ЧМ-2018 по футболу.
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