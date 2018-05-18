Синоптики предупредили о грозах и шквалистом ветре

Прогноз погоды на ближайшие дни.

18 мая до 18 часов на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.

В Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов, предупреждает Гидрометцентр

19 мая ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, во второй половине дня повысится до +16..+21°С, по юго-востоку до +22..+24°С. Атмосферное давление будет расти.

20 мая преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Гомельской области возможны кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, по юго-востоку +9..+11°С, максимальная днем +14..+21°С.

21 мая в основном без осадков, только в дневные часы в отдельных районах Гомельской области возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +16..+22°С.