Рецепт от Чичваркина, как выдавить из себя россиянина

Опальный российский предприниматель, живущий и делающий бизнес в Лондоне, рассказал, насколько ассимилировался.

— Каждые три года в человеке происходит полураспад россиянина. Так как я здесь девять лет, пошла четвертая стадия, — поделился Евгений Чичваркин в интервью TheBell. — Я надеюсь, во мне все меньше советского, все меньше россиянского, но все русское кристаллизуется. Освобождается от этого шлака, от этого налета, зубного камня советского.

Я русский на 100%. И я норм в отличие от многих других.

Отличный рецепт от Чичваркина, как избежать одурачивания