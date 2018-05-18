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Экономика
18.05.2018
TUT.BY
Третий инвестор подал иск к властям Беларуси

Правительство Беларуси назначило Минюст своим представителем по иску зарегистрированной в Нидерландах компании Delta Belarus Holding BV в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

Это следует из постановления Совмина Беларуси № 364 от 16 мая.

ICSID, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

22 марта в ICSID был зарегистрирован иск Delta Belarus Holding BV к властям Беларуси. Предметом разбирательства является банковское предприятие. В числе ответчиков указаны премьер-министр, министр экономики и министр иностранных дел Беларуси.

Delta Belarus Holding контролировал в Беларуси «Дельта Банк», который в 2015 году был признан банкротом. Правоохранительные органы Беларуси называли причиной банкротства банка незаконный вывод денежных средств и капитала банка. В отношении топ-менеджеров «Дельта Банка» были возбуждены уголовные дела.

В отношении банка было открыто ликвидационное производство. Но оно еще не завершено. Управляющим в деле о банкротстве назначено «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц».

Конечным владельцем «Дельта Банка» называли украинского бизнесмена Николая Лагуна, который в 2007 году купил в Беларуси «Атом Банк» и переименовал в «Дельта Банк». Банк специализировался на потребительском кредитовании.

Стоит напомнить, что в начале года российская компания «Гранд Экспресс» подала иск к Беларуси в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. 4 мая были назначены судьи по данному делу. «Гранд Экспресс» владела 74% акций Осиповичского вагоностроительного завода.

15 ноября 2017 года еще одна российская компания «Манолиум Процессинг» начала судебный процесс с Беларусью. Требования компании предъявлены на основании Договора о ЕАЭС в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. «Манолиум Процессинг» построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию. Как считали белорусские власти — ввиду срыва заявленного инвестдоговора.

 
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