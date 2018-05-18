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В мире
18.05.2018
Трамп пообещал, что Ким Чен Ын не будет убит, как Каддафи

Президент США на фоне заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына, пригрозившего срывом запланированной на июнь двусторонней встречи из-за совместных американо-корейских учений, выразил уверенность в том, что исторические переговоры все-таки состоятся.

Дональд Трамп перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Овальном кабинете Белого дома объявил журналистам о том, что безопасность главы КНДР в любом случае будет гарантирована, а его страна не повторит судьбу Ливии, сообщает newsru.com.

— Не было соглашения о том, чтобы сохранить Каддафи. Ливийская модель — это совсем другое. То, что будет с Ким Чен Ыном, — это совершенно другое. Он останется там (в КНДР), он будет в своей стране, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богата, — отметил президент США.

Он также напомнил, что Ливия, несмотря на отказ от ядерной программы, в итоге «была опустошена», а ее лидер Муаммар Каддафи — убит. По словам Трампа, сценарий КНДР при денуклеаризации Корейского полуострова может напоминать южнокорейскую модель.

Президент США подчеркнул, что, по его информации, подготовка к встрече с Ким Чен Ыном проходит в рабочем режиме. По словам Трампа, заявление северокорейского лидера может быть результатом двух поездок главы КНДР в Китай и оказанного на него официальным Пекином давления:

— Северная Корея вообще-то периодически с нами разговаривает, как будто ничего не произошло.

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