Трамп пообещал, что Ким Чен Ын не будет убит, как Каддафи

Президент США на фоне заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына, пригрозившего срывом запланированной на июнь двусторонней встречи из-за совместных американо-корейских учений, выразил уверенность в том, что исторические переговоры все-таки состоятся.

Дональд Трамп перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Овальном кабинете Белого дома объявил журналистам о том, что безопасность главы КНДР в любом случае будет гарантирована, а его страна не повторит судьбу Ливии, сообщает newsru.com.

— Не было соглашения о том, чтобы сохранить Каддафи. Ливийская модель — это совсем другое. То, что будет с Ким Чен Ыном, — это совершенно другое. Он останется там (в КНДР), он будет в своей стране, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богата, — отметил президент США.

Он также напомнил, что Ливия, несмотря на отказ от ядерной программы, в итоге «была опустошена», а ее лидер Муаммар Каддафи — убит. По словам Трампа, сценарий КНДР при денуклеаризации Корейского полуострова может напоминать южнокорейскую модель.

Президент США подчеркнул, что, по его информации, подготовка к встрече с Ким Чен Ыном проходит в рабочем режиме. По словам Трампа, заявление северокорейского лидера может быть результатом двух поездок главы КНДР в Китай и оказанного на него официальным Пекином давления:

— Северная Корея вообще-то периодически с нами разговаривает, как будто ничего не произошло.

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