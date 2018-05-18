«Фантастические новости»: Скрипаля выписали из больницы

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы, сообщает Национальная служба здравоохранения Британии.

«Фантастические новости, Сергей Скрипаль достаточно здоров, чтобы выписаться из районной больницы Солсбери», - цитирует Рейтер заявление директора больницы Кары Чарльз-Баркс.

Дочь Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы 9 апреля.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта.

Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.