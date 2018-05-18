Лукашенко предложил ревизию «заокеанскому Ленину»

В пятницу Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Эквадора Марией Фернандой Эспиносой Гарсес.

— У нас в отношениях с Эквадором такой период, когда надо было бы подвергнуть ревизии наши отношения, посмотреть, что у нас получилось, может быть, от чего-то отказаться и наметить план действий на ближайшую перспективу, — сказал глава государства, сообщает БЕЛТА.

И отметил, что в Эквадоре в последнее время произошли определенные политические реформы, и они еще не закончены:

— Я очень надеюсь, что в этот очень важный период, формируя этот план, вы с нашим министром договоритесь в том числе о контактах на высшем уровне. Но вы знайте, что мы всегда рады видеть вашего президента в Беларуси. В любое удобное для него время.

Прозвучало, что основой взаимоотношений Беларуси и Эквадора, соответствующей дорожной карты должно стать торгово-экономическое сотрудничество:

— Думаю, в наших планах мы это возьмем за основу. Но согласитесь, что нам не стоит брать на себя обязательства, которые мы не сможем выполнить. Ни Эквадор, ни Беларусь. Поэтому и нужна ревизия всего сделанного и старых планов. Тем не менее наши стратегические планы на перспективу должны быть достаточно напряженными. Мы должны взять на себя обязательство и товарооборот диверсифицировать, и повысить его. Чтобы Беларусь для Эквадора, а вы для нас были друзьями и партнерами не просто на словах, а чтобы под этим была солидная основа. Поэтому я очень рассчитываю на реальный план действий на перспективу.

Лукашенко констатировал, что у Беларуси с Эквадором сложились хорошие политические отношения:

— Мы готовы поддержать вашу кандидатуру на пост председателя очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

И также отметил, что любое государство, особенно на географическом отделении от своих партнеров, пытается найти страны, на которые оно хотело бы опереться в сотрудничестве с другими странами региона:

— Как обычно, это самые близкие государства. Так вот в Латинской Америке у нас Эквадор является таким близким государством для Беларуси, и мы всегда ищем опору, сотрудничая с другими государствами, именно у вас в Эквадоре.

Напомним, в 2012 году глава Беларуси летал покорять побережье Карибского моря и Тихого океана. Как раз в этот период у Беларуси возникла необходимость развивать экономические связи с Кубой, Венесуэлой и Эквадором (чем это закончилось всем прекрасно известно).

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Спустя год ответный визит в Минск нанес тогдашний президент Рафаэль Корреа Дельгадо. Как после констатировали аналитики, заметных сдвигов в сотрудничестве двух стран эти встречи не принесли.

Отметим, Корреа относили к лагерю «социалистов XXI века» (вместе с Николасам Мадуро, Эво Моралесом и правительством Кубы). Эта политика предполагает увеличение государственного сектора в экономике.

Теперь же, уже почти год, президентом Эквадора является Ленин Морено. Он был выдвинут кандидатом от правящего Альянса гордой и независимой родины, возглавляемого Рафаэлем Корреа.

Примечательно, что отец нынешнего президента дал такое имя своему сыну в честь Владимира Ленина.