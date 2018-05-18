Лукашенко предложил ревизию «заокеанскому Ленину»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Скрипаля выписали из больницы
Лукашенко вызвал посла Китая, чтобы «посоветоваться»
Уитни Хьюстон подверглась сексуальному насилию в детстве
«Мирное время». Выстава сямейнага фота Пятра Таранды
Хоккей: финны уступили швейцарцам, Латвия дала бой Швеции
Довольный Асад в Сочи. Фотофакт
В Литве растет количество довольных жизнью. А в Беларуси?
В топ-3 крупнейших покупателей «Газпрома» — Беларусь
Презентация дня. На витебском инвестфоруме представили «Apple»
ЧМ-2018: Канада одолела Россию в овертайме
Как в центре Минска филина спасли
Карбалевіч: «Зьмены ў Крымінальным кодэксе: прывід лібэралізацыі»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Русский Илон Маск», которого пытали и насиловали в СИЗО, покончил с собой
В Беларуси, вероятно, его бы расстреляли
Депутаты приняли новую редакцию Жилищного кодекса. Эксперт объяснил, в чем абсурд
История лжеполковника, которая обманула могилевчан на 360 тысяч долларов
Обложка дня. Президент в болоте

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Слезы Голиковой. Видеофакт
Як дэпутатка Канапацкая паспрачалася з міністрам працы
Невзоров: Рогозина следовало бы назначить губернатором Венеры
Марцiновiч: «А ў снежні ідзеш у «Карону» па аргентынскую бульбу. Ганарлівы чалавек з аграрнай краіны»
Белорусы о повышении тарифов: «Сами в долгах по уши и народ загоняют в долговую яму»
Без купюр. Как Габрелянов ответил Навальному
Працягваецца збор сродкаў на прэмію імя Васіля Быкава
В Грузии из-за наркотиков вспыхнули протесты. Сравним ситуацию с белорусской
Москвичка поделилась, как написала «Беларусь», и мир не перевернулся
Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
Латынина: «Фактически ни один человек не пришел в Минске на «Бессмертный полк»
Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой
Пример на миллиард, что лоббистская сила «помещиков» сильнее слова Лукашенко
«Евровидение» кишками наружу
Растаев: «Ай, хорошо Москву щёлкнули по носу! Поделом»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Флаг ЛГБТ над британским посольством в Минске
Марадона возглавил брестское «Динамо» и сфотографировался с белорусским флагом
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Как Колю Лукашенко сделали офицером?
Если вас однажды спросят: «Что такое коррупция?»
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
18.05.2018
Илья Горин
Лукашенко предложил ревизию «заокеанскому Ленину»

В пятницу Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Эквадора Марией Фернандой Эспиносой Гарсес.

— У нас в отношениях с Эквадором такой период, когда надо было бы подвергнуть ревизии наши отношения, посмотреть, что у нас получилось, может быть, от чего-то отказаться и наметить план действий на ближайшую перспективу, — сказал глава государства, сообщает БЕЛТА.

И отметил, что в Эквадоре в последнее время произошли определенные политические реформы, и они еще не закончены:

— Я очень надеюсь, что в этот очень важный период, формируя этот план, вы с нашим министром договоритесь в том числе о контактах на высшем уровне. Но вы знайте, что мы всегда рады видеть вашего президента в Беларуси. В любое удобное для него время.

Прозвучало, что основой взаимоотношений Беларуси и Эквадора, соответствующей дорожной карты должно стать торгово-экономическое сотрудничество:

— Думаю, в наших планах мы это возьмем за основу. Но согласитесь, что нам не стоит брать на себя обязательства, которые мы не сможем выполнить. Ни Эквадор, ни Беларусь. Поэтому и нужна ревизия всего сделанного и старых планов. Тем не менее наши стратегические планы на перспективу должны быть достаточно напряженными. Мы должны взять на себя обязательство и товарооборот диверсифицировать, и повысить его. Чтобы Беларусь для Эквадора, а вы для нас были друзьями и партнерами не просто на словах, а чтобы под этим была солидная основа. Поэтому я очень рассчитываю на реальный план действий на перспективу.

Лукашенко констатировал, что у Беларуси с Эквадором сложились хорошие политические отношения:

— Мы готовы поддержать вашу кандидатуру на пост председателя очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

И также отметил, что любое государство, особенно на географическом отделении от своих партнеров, пытается найти страны, на которые оно хотело бы опереться в сотрудничестве с другими странами региона:

— Как обычно, это самые близкие государства. Так вот в Латинской Америке у нас Эквадор является таким близким государством для Беларуси, и мы всегда ищем опору, сотрудничая с другими государствами, именно у вас в Эквадоре.

Напомним, в 2012 году глава Беларуси летал покорять побережье Карибского моря и Тихого океана. Как раз в этот период у Беларуси возникла необходимость развивать экономические связи с Кубой, Венесуэлой и Эквадором (чем это закончилось всем прекрасно известно).

https://gazetaby.com/i/2014/02/sp21-4.jpg

Спустя год ответный визит в Минск нанес тогдашний президент Рафаэль Корреа Дельгадо. Как после констатировали аналитики, заметных сдвигов в сотрудничестве двух стран эти встречи не принесли.

Отметим, Корреа относили к лагерю «социалистов XXI века» (вместе с Николасам Мадуро, Эво Моралесом и правительством Кубы). Эта политика предполагает увеличение государственного сектора в экономике.

Теперь же, уже почти год, президентом Эквадора является Ленин Морено. Он был выдвинут кандидатом от правящего Альянса гордой и независимой родины, возглавляемого Рафаэлем Корреа.

Примечательно, что отец нынешнего президента дал такое имя своему сыну в честь Владимира Ленина.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Оршанский район: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»
Карбалевіч: «Зьмены ў Крымінальным кодэксе: прывід лібэралізацыі»
Климовичский ЛВЗ – банкрот. В сети угорают: «Убыточный производитель «наркотика»
«Русский Илон Маск», которого пытали и насиловали в СИЗО, покончил с собой
Шендерович: «Да, мы уголовника поставим вице-премьером. Съели?»
О, Лима! Ангелы со стажем прилетели в Канны

Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY