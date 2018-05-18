Уитни Хьюстон подверглась сексуальному насилию в детстве

Легендарная певица в детстве стала жертвой сексуального насилия со стороны родственницы.

Об этом стало известно из документальной ленты «Уитни» режиссера Кевина Макдональда, премьерный показ которой прошел в рамках Каннского кинофестиваля.

Одним из героев фильма стал старший сводный брат Уитни Гэри Гарлонд-Хьюстон, в свое время игравший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бывший спортсмен и музыкант, в прошлом октябре отметивший свое 60-летие, заявил, что двоюродная сестра Ди Ди Уорвик надругалась над ним и звездной певицей, когда те были детьми.

Ди Ди Уорвик

«Он сказал мне, что был использован своей родственницей, а также выразил мнение, что подобное кузина сделала и с Уитни», — рассказывал режиссер ленты. — Супруга Гэри, которая была рядом, сказала мне, что такое действительно было — Хьюстон якобы подтвердила факт насилия, однако деталей не раскрыла».

Макдональд также сослался на тетю Уитни Мэри Джонс.

«Она считала, что эта ситуация вне всяких сомнений являлась тем, о чем никто не хочет говорить. Для нее все это выглядит следующим образом: Хьюстон подверглась насилию в детстве, и произошедшее сильно повлияло на будущее певицы», — сказал режиссер.

По словам создателя фильма, еще до общения с родственниками селебрити он почувствовал, что с Хьюстон было «что-то не так».

«Я предполагал о существовании чего-то странного — Хьюстон напоминала знакомых мне людей, в свое время оказывавшихся жертвами жестокого обращение.

Эта боль передается языком их тела, их желанием изменить прошлое, — цитирует режиссера FoxNews. — Что-то мешало ей полноценно выражать собственное «я». Мне казалось, что ей было неудобно в собственной коже в ходе почти каждого интервью, которое я видел».

Подтвердить или опровергнуть громкое заявление Гэри Гарлонда-Хьюстона не могут ни сама Уитни, ни якобы надругавшаяся над ней Ди Ди Уорвик — обе женщины умерли достаточно давно, причем обе ушли из жизни в результате сильной наркозависимости.

Особо громкой историю делает и тот факт, что Уорвик была не просто неизвестной сестрой звезды, но и сама являлась достаточно популярной певицей. Так, скончавшаяся в 2008-и американка была достаточно узнаваемой в те годы соул-исполнительницей. Что примечательно, она была на 18 лет старше певицы.

Одна из самых влиятельных соул-певиц Америки Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет. Хьюстон отличалась выдающимися вокальными данными и быстро добилась статуса суперзвезды. Дебютный альбом певицы «Whitney Houston» возглавил чарты Billboard, а позднее был включен журналом Rolling Stone в список 500 лучших альбомов «всех времен».

В начале 90-х годов певица снялась в фильме «Телохранитель» с Кевином Костнером. Успех картины был огромным, а записанный для ленты кавер Долли Партон «I Will Always Love you» и по сей день не теряет популярности.

Несмотря на негативные отзывы критиков, фильм собрал более 0 млн в мировом прокате, так как поклонники творчества Хьюстон буквально осаждали кинотеатры.

Имея выдающуюся музыкальную карьеру, артистка так и не смогла насладиться спокойной личной жизнью. В 1992 году Хьюстон вышла замуж за R&B-исполнителя Бобби Брауна, который еще до свадьбы имел проблемы с законом. Десять лет спустя из-за выходок Брауна, включая измены и побои, о паре поползли слухи о наркозависимости, которые оказались небезосновательными.

В 2004 и 2005 годах Хьюстон поступала в наркологическую клинику и, по заявлению ее рекорд-лейбла, полностью прошла курс реабилитации.

Однако в последние годы жизни певица неоднократно лечилась от алкогольной и наркотической зависимости.

В 2006 году Хьюстон все-таки подала на развод и в апреле 2007 года получила соответствующее решение суда. Вдобавок певица получила полное право попечительства над дочерью Бобби Кристиной.

11 февраля 2012 года, накануне церемонии «Грэмми», Уитни Хьюстон обнаружили без сознания в гостиничном номере. Несмотря на попытки прибывшей врачей провести реанимацию, певица так и не пришла в сознание и скончалась. 54-ю церемония награждения «Грэмми» была посвящена Хьюстон.