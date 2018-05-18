В ВКЛ сжигали живьем

Кем были белорусские фальшивомонетчики и как с ними боролись.

В Национальном историческом музее открылась выставка «Воровские деньги, или История фальшивомонетничества». Кто изготавливал подделки и сколько на них зарабатывал, как наказывали фальшивомонетчиков и зачем государство портило собственные деньги, нам рассказал научный сотрудник музея Роман Крицук.

Первыми монетами, которые появились на территории нынешней Беларуси, были римские денарии — доллар или евро версии 1−2 веков нашей эры. После них расчеты велись в арабских дирхамах. Затем пришли пражские гроши, далее — европейские талеры.

— Монеты в то время не имели каких-либо национальных границ. Некоторые при большом количестве эмиссий выступали аналогами для международной торговли. В любой период существовала монета, которая выступала в качестве интернациональной, как доллар и евро сейчас. Только тогда — денарий, дирхам, пражский грош, европейский талер.

Вместе с настоящими деньгами распространялись и подделки. Роман обращает внимание, что фальшивки — это не только монеты, которые подделывались для обращения.

— К ним также относятся имитации, которые изготавливались за территорией государства практически из такого же по качеству металла и могли использоваться как варварские аналоги денег либо как украшение для подвесок. Также есть порча монет государством, когда оно сознательно занижало пробу драгоценного металла. Это как если бы у нас сейчас включили печатный станок и выпустили ничем не обеспеченное количество денег.

Одна из самых ранних фальшивых монет, которую можно увидеть на выставке, — это имитация тетрадрахмы Филиппа Македонского — отца Александра Македонского.

— На данный момент эта монета — единственная в белорусских музеях. Они, вероятно, изготавливались где-то на территории Молдовы. У нас есть информация о минимум четырех таких находках в районе Могилева.

В период становления ВКЛ — в 14−15 веках — фальшивок было немного, как немного было и самих монет княжества. В основном, говорит Роман, подделывали иностранные монеты: пражские гроши, тевтонские шиллинги.

— Но есть на выставке интересная подделка пенязя Казимира Ягеллончика — так на старобелорусском называлась местная монета (на русском — денарий. — Прим. TUT.BY).

В первой половине 16 века, до Люблинской унии, фальшивок становится больше. Подделываются практически все номиналы: пенязи, полугроши, гроши коронные. Встречаются подделки популярных тогда венгерских денариев. Они бились из неплохого серебра и периодически встречаются в составе наших кладов, объясняет Роман.

— Как тогда различали подделки?

— Самый простой способ — попробовать на зуб. Если монета вызывала подозрения, ее пробивали и смотрели, что внутри. Если было видно, что внутри медная основа, — это подделка.

— Что зуб должен был почувствовать?

— Например, золото высокой пробы — это мягкий металл, который легко гнется. Его можно согнуть практически руками. Если монета не гнулась, а ломалась, было понятно, что это подделка.

Фальшивомонетничество всегда каралось очень сурово. Нынешнее лишение свободы от 2 до 10 лет на фоне 16 столетия выглядит очень гуманно. Например, в ВКЛ, согласно второму и третьему статуту, фальшивомонетчиков сжигали живьем. В Англии им отрубали руки, в Германии — варили в масле. Причем процедуру мучительно растягивали. К примеру, человека подвешивали над кипящим котлом и медленно опускали его внутрь.

— В статутах ВКЛ было отмечено: сжигать живьем без милости. То есть можно было положить в костер влажные дрова, и человек бы задохнулся до того, как начнет гореть. А так ему приходилось поджариваться, — рассказывает Роман Крицук. — В удельных русских княжествах (в частности, в Московском) поддельные монеты расплавляли и заливали в горло фальшивомонетчиков. После этого человек еще неделю мог жить в мучениях.

Сами фальшивомонетчики могли быть кем угодно: крестьянином, кузнецом, бывшим работником монетного двора.

— В подделке денег обвиняли даже некоторых магнатов. Но без доказательств.

Фальшивомонетчиками становились целые государства, продолжает Роман. И приводит пример Княжества Молдова.

— Княжество Молдова с 1661 по 1665 год формально было зависимо от Османской империи. Она была крайней провинцией, которую трудно было контролировать. Господарь Еустратие Дабиже организовал там монетный двор, где подделывал шеляги Речи Посполитой, Пруссии и шведских Инфлянтов. Этими шелягами он засыпал всю территорию Восточной Европы. Они достаточно часто попадаются и в наших кладах — иногда до 25 процентов от общего состава.

Расцвет фальшивомонетничества приходится на 17 век, рассказывает сотрудник музея. Тогда на континенте шла серия войн, из-за которых у государств возникли большие расходы. И они сами начали портить пробу монеты.

— В 17 веке начинается общеевропейский кризис серебра. Знаменитые мексиканские рудники иссякают, в то же время количество серебра, нужное для денежного обращения, возрастает. Например, в Германии во время 30-летней войны сначала стали чеканить низкопробные монеты, а потом и медные. С одной точки зрения, это принесло кратковременную прибыль, но потом — тяжелые экономические последствия.

В похожую ситуацию попадает и Великое княжество Литовское.

— В 17 веке проходили реформы Яна Казимира Вазы. Впервые начали массово чеканить медные шеляги — боратинки. Это была порча денег государством, то есть чеканка неполноценных денег.

Чем это обусловлено? ВКЛ к 1659 году было практически полностью захвачено русскими войсками, Корона Польская тоже частично находилась под оккупацией. Срочно нужны были деньги, чтобы выплатить жалованье войскам. Стояла угроза существованию нашего государства. Выйти из этой ситуации решили чеканкой кредитных денег.

Монеты чеканились из меди, которая по номиналу должна быть равняться серебряным. Государство гарантировало, что после окончания эмиссии эти деньги оно выкупит. Отличить медную фальшивку от настоящей монеты практически было невозможно: и там, и там одинаковое количество металла. Это привело к всплеску фальшивомонетничества. По разным данным, тогда отчеканили до 180 миллионов фальшивых боратинок.

Часто около ратуши, на рынке или у въезда в город вывешивались объявления городских властей о выявлении поддельных денег. Рядом прибивали фальшивую монету как образец, чтобы «люд посполитый мог прийти, посмотреть, свериться».

Процесс порчи монет государство начинало во время сильных катаклизмов: войн, эпидемий, неурожаев. Так было в Римской империи — первые монеты были из серебра 800 пробы, но уже через несколько императоров они становились медными.

Царю Алексею Михайловичу это чуть не стоило шапки Мономаха.

— У него были очень большие проблемы из-за войны с Речью Посполитой, — рассказывает Роман Крицук. — Денежная система Москвы на тот момент была довольно отсталой, доставшейся в наследство от Золотой Орды. Это были малюсенькие серебряные монеты-копейки, фракции копеек — деньги и полушки (четверть копейки). Копейка весила чуть меньше грамма. Можно представить, насколько сложно было рассчитываться ими. Когда начался денежный кризис, было принято решение чеканить медные копейки, равноценные серебряным. Правда, Речи Посполитой эта реформа более-менее удалась: смогли дать деньги войску, оно сумело выбить врагов и спасти государство. Алексею Михайловичу было сложнее.

Во-первых, медными монетами платили войскам, которые стояли на территории Речи Посполитой. Этим войскам никто ничего не продавал, потому что ходили нормальные серебряные монеты. Во-вторых, все привело к сильному обнищанию населения и закончилось тем, что в Москве произошло восстание, известное как «медный бунт». Тогда линчевали нескольких организаторов медного двора и чуть не самого царя. Восстание было удачно подавлено, но после этого реформу быстро свернули.

Роман рассказывает и о том, как в Российской империи первой половины 19 века еще обращались иностранные денежные знаки, частично занесенные войсками Наполеона.

— Также перед войной 1812 года Наполеон изготовил огромное количество фальшивых ассигнаций, которые, к слову, по качеству были лучше, чем российские. Он сделал вброс фальшивых денег в экономику Российском империи, что неплохо ее подорвало. После войны это долго чувствовалось.

Также из периода Российской империи на выставке можно увидеть интересный клад, найденный в Рогачеве в 1971 году.

— Кроме прочего, в нем присутствуют подделки под десятигрошевики листападовского восстания 1830−1831 годов. Само хранение листападовских монет считалось призывом к мятежу и строго наказывалось российскими властями. А тут человек не только хранил, но еще и подделывал их.

После революции большая часть денег была суррогатами. Из обращения исчезло серебро — золото запретили еще в Первую мировую.

— Началась ситуация, которая была схожа с той, что случилась в Германии в начале 1920-х годов. Земства, города, железные дороги, армии стали печатать собственные банкноты. У нас печатал Игумен, Рогачев, Могилев, Полесская железная дорога. Плюс центральные власти выпускали огромное количество эмиссий. При Керенском печатались предыдущие николаевские деньги и керенки. При Ленине печатались николаевские деньги старого образца, керенки, пятаковки 1918 года, совзнаки. Это привело к огромнейшей инфляции. К тому же банкноты стали подделывать все кому не лень. Были даже прецеденты, описанные у Булгакова, когда художник сам рисовал собственные деньги, назначал себя главой банка и шел на рынок в Киеве покупать себе еду.

Интересна ситуация в Западной Беларуси. Там больше всего подделывали монеты — за один 1936 год было выявлено 911 фальшивых монет и 13 банкнот.

— Также иногда встречалась подделка векселей. Фальшивомонетчики брали иностранный вексель на 20 долларов, правили в нем сумму на 100, 200, 500 долларов. И меняли вексель в другом городе. Главный герой обычно переодевался в селянина. Обязательно было владеть белорусским языком. Такой неграмотный крестьянин приходил к местным евреям и продавал им этот вексель. Во время суда многие жертвы не могли опознать распространителей фальшивок.

Из советского периода на выставке можно найти 25 рублей «знаменитого» фальшивомонетчика Виктора Баранова.

— В чем уникум Баранова? По качеству его подделанные банкноты были лучше, чем у Гознака. В своих воспоминаниях он говорит: «Единственное, что я сделал не так, — сделал Ленина чуть более молодым. Потому что в моей памяти Ленин всегда молодой».

Несмотря на то, что он подделал большое количество банкнот, за сотрудничество со следствием ему дали только 11 лет, хотя могли расстрелять. Долгое время с Барановым консультировались специалисты Гознака по выявлению поддельных денег.

Рядом выставлена порванная пятидесятка, нарисованная цветными ручками.

— Зэки рисовали банкноты так, что было сложно отличить от настоящих. Часто их заказывало тюремное начальство.

— И сейчас, и особенно раньше за фальшивомонетничество строго наказывали. Сколько на этом зарабатывали, раз люди не боялись идти на преступление?

— Некоторые фальшивомонетчики использовали при серебрении ртутную амальгаму. И даже если их не ловили, 10−20 монет явно не стоили испорченного здоровья. Но это дело было прибыльным. Фальшивомонетчиков хватало. Получалось до 96 процентов выгоды.

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Экспонаты на выставке предоставлены Национальным историческим музеем, нумизматическим кабинетом исторического факультета БГУ, музеем криминалистики Академии милиции, музеем МВД и частными собраниями Ильи Сталенкова, Всеволода Юргенса и Виктора Карача.

Все, о чем рассказывал Роман Крицук (и даже больше), можно увидеть на выставке в Национальном историческом музее (Минск, улица Карла Маркса, 12). Выставка будет работать до 11 июля. Время работы музея — с 11 до 19 часов без выходных.