Хоккей: финны уступили швейцарцам, Латвия дала бой Швеции

17 мая состоялись четвертьфинальные поединки на ЧМ-2018.

Сборная Финляндии уступила швейцарской сборной. В полуфинале швейцарцы сыграют с канадцами. Победившие латвийцев шведы вышли на сборную США.

Финляндия — Швейцария — 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Шайбы:

1:0 — Нутиваара (Койвисто, Рантанен, 7.01)

1:1 — Корви (Фиала, Нидеррайтер, 29.13)

1:2 — Вермин (Майер, 32.32)

1:3 — Хофманн (Мозер, Фора, 33.07)

2:3 — Рантанен (Савинайнен, Ахо, 48.20 — в большинстве).

Швеция — Латвия — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 — Форсберг (Кемпе, Экман-Ларссон, 26.36)

1:1 — Блюгерс (Рих.Букартс, 31.59)

2:1 — Арвидссон (Экхольм, 41.49)

3:1 — Экман-Ларссон (Кемпе, Ракелль, 46.27 — бол.)

3:2 — Балцерс (Кениньш, 50.21).

Ранее стали известны итоги игр между сборными России и Канады (4:5 в овертайме), США и Чехии (3:2).