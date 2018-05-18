Довольный Асад в Сочи. Фотофакт

Президент Сирии, в чьей стране идет война, встретился со своим союзником на российском курорте.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с террористами.

В свою очередь Башар Асад поздравил российского коллегу с началом нового президентского срока и рассказал, что с момента предыдущей встречи несколько месяцев назад в стране произошли позитивные изменения, а также поблагодарил российские вооруженные силы.

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