Что готовит Большой британский фестиваль, который вот-вот пройдет в Минске

16 июня тысячи белорусов смогут на один день перенестись в деловой район Лондон-Сити или богемный Сохо.

И познакомиться с кухней, образованием, бизнесом, музыкой, театром, дизайном, спортом — сферами, в которых жители Соединенного Королевства традиционно «GREAT». Старт первого британского праздника в Верхнем городе намечен на 13:00, вход свободный.

В полдень волынщики в традиционных юбках-килтах выйдут из дверей Британского посольства на Карла Маркса и промаршируют через центр города до площади Свободы, дав старт первому британскому празднику.

«Еда», «Музыка», «Культура», «Мода», «Спорт», «Бизнес», «Образование» и «Детский уголок» — не менее 8 интерактивных площадок покажут белорусам многообразие родины Шекспира и Гарри Поттера.

На площади Свободы откроются рестораны с традиционными валийскими и английскими блюдами: будут подавать хрустящие лепешки с чеддером и беконом, мясной «пастуший» пирог, ростбифы, фиш-энд-чипс и бисквитные десерты к пятичасовому чаю.

Бары Зыбицкой «переквалифицируются» в британские пабы, где будут наливать любимые всеми британцами солодовые напитки — крепкий эль и шотландский виски.

Днем в Верхнем городе будут звучать народные мелодии для флейты, аккордеона и волынки, столетиями исполняемые музыкантами на улицах старого Лондона и Эдинбурга. Вечером на сцену выйдут артисты из Великобритании, чтобы показать новую «классику» — хиты The Beatles, Queen, Дэвида Боуи или Эда Ширана в авторской обработке.

На главной сцене пройдут показы весна/лето молодых британских модельеров. Внутренний дворик отеля Монастырский станет филиалом британского университета. Здесь можно будет подтянуть свои знания в английском, сдать языковой тест IELTS или показать класс в конкурсе орфографии.

Подробная программа музыкальных, спортивных, образовательных и деловых мероприятий станет известна 23 мая, когда назовут имя хэдлайнера фестиваля. Известно, что в Минск едут музыканты легендарного трип-хоп коллектива из Бристоля.