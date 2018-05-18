Оршанский район: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»

Весной прошлого года Александр Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла» населенные пункты Барань, Болбасово и Орша. Журналисты «Салідарнасці» проверили, чем живет регион спустя год.

Вид на Оршу со стороны Крапивенского поля

Орша: «Есть движение в лучшую сторону»

Город, где проживает 115 тысяч человек, внешне не похож на населенный пункт, который необходимо восстанавливать из руин. Впрочем, ситуация эта довольно типична для Беларуси: вылизанный центр города выглядит лучше, чем местные жители. Здесь, как и многие по всей стране, недовольны зарплатами.

– 250-350 рублёў – гэта хіба заробак? Многія сем’і жывуць толькі за кошт таго, што мужыкі ездзяць на заробкі ў суседнюю Расію. Хоць там плацяць ужо не так, як раней, але ў нас яшчэ горш. Па пакупкі ездзяць у Смаленск – скідаюцца на аўтобус, таму што там танней, – рассказывает местный ждитель Геннадий Шепелев.

В Орше сносят здание бывшего пивзавода

Впрочем, позитивные изменения все же есть. Год назад разработали проект модернизации Инструментального завода, который, по словам его руководства, застрял в 70-х. На эти цели предполагалось направить около 60 млн долларов.

«Салідарнасці» удалось пообщаться с работницей предприятия.

– Неквалифицированные рабочие получают 300-350 рублей, квалифицированные – 700-800. Недавно сделали ремонт крыши. Работы много, загружены очень даже хорошо, все работают. Если раньше были сокращения, то теперь ищут людей. Есть движение в лучшую сторону, – рассказала собеседница о предприятии, где занято около четырехсот человек.

Продолжают вкладываться деньги и в Оршанский льнокомбинат. В модернизацию предприятия уже вложили около 140 млн долларов, сообщает «Советская Белоруссия».

Впрочем, не все в городе уверены в светлом будущем льнокомбината. Александр Лукашенко около 20 лет «поднимает» предприятие, «но все никак поднять не может», отмечают в Орше.

Жителя Орши оштрафовали на 490 рублей за плакат «По 500 здесь нет»

Барань и Болбасово: «Восстановление из руин? Еще не начинали»

В 11-тысячной Барани Лукашенко побывал год назад, посетив на Пасху местную церковь. Перемены в глаза здесь не бросаются. Последние новости с градообразующего ОАО «Техника связи» (при СССР это был режимный завод «Красный Октябрь») противоречивы. В сентябре прошлого года Госконтроль выявил на предприятии приписки продукции на сумму 120100 рублей.

Все дороги ведут в Александрию

В ноябре премьер-министр Андрей Кобяков посетил завод, где обсудил возможность реализации инвестиционного проекта. На начало этого года на предприятии были четыре вакансии со средней зарплатой в 500 рублей.

Не ощутили перемен и в городском поселке Болбасово.

– Восстановили ли наш поселок из руин? Еще не начинали! – говорят местные жители. Затем указывают в сторону: «Вот только остановку сделали новую».

Большинство местных жителей так или иначе связаны с находящимся здесь Оршанским авиаремонтным заводом. Но предприятие в последнее время переживает тяжелые времена. Та же газета «СБ» сообщила недавно: «Украинские акционеры не оправдали надежд, а ведь это предприятие обеспечивало 45% районного экспорта услуг. В первом квартале авиаремонтники не дотянули даже до пятой части своих обычных показателей».

После того как самолет украинского бизнесмена Вячеслава Богуслаева не выпустили из аэродрома в Болбасово, ПАО «Мотор Сич» заявило о готовности вернуть акции авиаремонтного завода белорусским властям. Напомним, недавно на его руководство завели уголовное дело.

Позитивные новости приходят только о проекте частной компании «Бремино Групп», которая строит около Болбасово мультимодальный логистический центр. Ввод автомобильного терминала в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года. Заявляется о появлении около 80-160 рабочих мест в ближайшие годы.

Фото bremino.by

Вообще же у «Бремино Групп» планы напалеоновские: обслуживать перевозки между Китаем, Евросоюзом и ЕАЭС.

«Многія ездзілі на працу ў Маскву, набраліся там рознай дурасці»

Программа социально-экономической перезагрузки Оршанского района рассчитана до 2020 года. Летом прошлого года Александр Лукашенко заявил: «На примере Орши мы должны показать, как будем развивать регионы». Но местные жители критично настроены по отношению к властям. При общении с ними становится очевидно, что «тунеядский» протест весны 2017 года в Орше не был случаен.

– Людзі вельмі незадаволеныя. Мая цешча далёкая ад палітыкі і была шакаваная тым, што пачула ў чарзе на пошце. Стаяць пажылыя людзі і апошнімі словамі клянуць Лукашэнку! А адзін мужчына нават згадаў яго малодшага сына! І гэта пенсіянеры казалі! – рассказал местный житель Геннадий Шепелев.

От Орши до границы с Россией около 50 километров. Наверное, этим объясняется то, что на улицах города встречаются люди в майках с изображениями Путина и символкой ЛДПР.

– Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают, – говорят местные жители.

Художник Алесь Пушкин рассказал о настроениях в местечке Бобр, что в 80 километрах от Орши.

Над домом Алеся Пушкина в Бобре развевается бело-красно-белый флаг

– Многія ездзілі на працу ў Маскву, набраліся там рознай дурасці, – рассказал художник «Салідарнасці».

По его словам, в местной милиции с прошлого года лежит его заявление о том, что один из соседей при свидетелях угрожал поджечь его дом:

– Так і сказаў: калі Беларусь уступіць у НАТА, тваю хату, Пушкін, першай спалім! Ёсць тут у нас свой Юзік, які з надзеяй чакае на рускія танкі.

Художник убежден: прийди сюда Россия, очень многие его земляки в один момент встанут под российский триколор. По его мнению, идея «русского мира» достаточно сильно укоренились в умах многих жителей восточной Беларуси:

– У Крупках маса машын з георгіеўскімі стужачкамі. І людзі лічаць, што гэта нармальна. У царкве пытаешся: «Навошта вы тут, бацюшка, павесілі Матрону Маскоўскую? Хай яе ў Маскве вешаюць. А давайце выяву нашай святой павесім». А ён лыпае вачыма, не разумее, пра што я. Дваццаць гадоў тлумачу нашаму бацюшку, што тут Беларусь – іншая краіна, што ў нас свае святыя, што мы – іншыя. Ро

На следующий день, словно в подтверждение услышанного от Алеся Пушкина, на выезде из Болбасово мы увидели развевающийся российский флаг.

– Это Слава, наш местный житель, – пояснил сосед.