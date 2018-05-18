В Литве растет количество довольных жизнью. А в Беларуси?

Все больше литовцев довольны жизнью и демократией. А еще они становятся счастливее.

В апреле 41% литовцев заявили, что довольны положением дел в Литве. И этот процент растет с каждым годом – в 2017-м был доволен один из трех литовцев (35%). В то же время довольны демократией 37% людей, сообщает delfi.

В целом, по уровню счастья в прошлом году Литва поднялась на 18 место в мире.

А белорусы в 2017-м стали несчастнее. В рейтинге счастья наша страна упала на 9 пунктов и теперь занимает 73 место (рядом с Колумбией и Нигером).

В прошлом году был доволен белорусской демократией лишь каждый третий житель Беларуси, в 2016 – каждый второй.

Падает и количество людей, которые с оптимизмом смотрят в будущее – в 2017-м таких стало 40%. Наименее оптимистичны люди среднего возраста из областных городов. Главными проблемами белорусы назвали маленькие зарплаты и пенсии, безработицу.