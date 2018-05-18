О, Лима! Ангелы со стажем прилетели в Канны

Супермодели прошлого десятилетия, большинство из которых входили (а некоторые, такие как великолепные бразильянки Адриана Лима и Алессандра Амбросио все еще там) в состав Victoria`s Secret, украсили собой красные дорожки Каннского кинофестиваля.

Девушки показали класс новому поколению, которое представляют во Франции Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Впрочем, лучше один раз увидеть.

Изабель Гулар

Тони Гаррн

Алессандра Амбросио

Адриана Лима

«Ангелы» полетели! Шоу Victoria`s Secret-2017