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О, Лима! Ангелы со стажем прилетели в Канны
Супермодели прошлого десятилетия, большинство из которых входили (а некоторые, такие как великолепные бразильянки Адриана Лима и Алессандра Амбросио все еще там) в состав Victoria`s Secret, украсили собой красные дорожки Каннского кинофестиваля.
Девушки показали класс новому поколению, которое представляют во Франции Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Впрочем, лучше один раз увидеть.
Изабель Гулар
Тони Гаррн
Алессандра Амбросио
Адриана Лима
«Ангелы» полетели! Шоу Victoria`s Secret-2017
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