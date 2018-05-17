Игра слов: как восстановление экономики выдается за рост

Зацепило! Власти нацелились наверстать уровень ВВП десятилетней давности.

В 2018 году в Беларуси планируется нарастить ВВП до млрд, заявил первый замминистра экономики Дмитрий Крутой.

Заявление прозвучало XI Международной научно-практической конференции «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость».

При этом Дмитрий Крутой напомнил, что белорусский ВВП «на максимуме был в 2014 году и составил около млрд», а «к концу 2025 года поставлена задача нарастить ВВП до 0 млрд».

Чиновник также рассказал об успехах отечественного экспорта:

— Мы восстанавливаем присутствие на наших традиционных рынках с нашими товарами как в физических объемах, так и в стоимостном выражении.

В заявлениях высокопоставленного представителя экономических властей внимание цепляет несколько важных моментов.

В последнее время власти преподносят новости о наращивании объема ВВП, как свидетельство роста экономики. Хоть речь идет о банальном восстановлении прежних кондиций экономики.

Второй момент — млрд в историю ВВП Беларуси уже записаны. И произошло это в 2008 году. С тех пор у нас были и взлеты, и падения. Но факт остается фактом: спустя 10 лет мы все еще пытаемся наверстать упущенное, пока наши соседи отрываются вперед.