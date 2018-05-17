Презентация дня. На витебском инвестфоруме представили «Apple»

На VII Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы» был представлен новый продукт «Apple».

Фото Сергея Серебро, «Народныя навіны Віцебска»

На инвестиционном форуме в областном центре собралось 42 делегации из 14 стран мира, сообщают «Народныя навіны Віцебска».

Для его проведения городские власти разбили специальный палаточный городок у Летнего амфитеатра — главной концертной площадки фестиваля «Славянский базар в Витебске», а на фестивальных флагштоках были подняты флаги стран участниц форума.

На стенде Толочинского консервного завода было представлено фруктовое вино «Apple», к сожалению, на сайте производителя пока нет информации об этом продукте.

На этикетке кроме заводского фирменного знака красуется логотип Национальной академии наук Беларуси.