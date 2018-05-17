ЧМ-2018: Канада одолела Россию в овертайме

В полуфинал прошла и сборная США, выигравшая у чехов.

17 мая в Дании на чемпионате мира по хоккею состоялись четвертьфинальные игры между сборными Канады и России, США и Чехии.

Канадцы выиграли россиян в дополнительное время.

Россия — Канада — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 — Парэйко (Макдэвид, Эберле, — 4.45, в большинстве)

0:2 — Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Парэйко, 31.51, в большинстве)

1:2 — Михеев (Анисимов, Зайцев, 32.53)

2:2 — Барабанов (Дадонов, 37.32)

2:3 — Туррис (Шварц, 47.11)

3:3 — Андронов (Зайцев, Сошников, 48.44)

3:4 — Дюбуа (Джост, 52.36)

4:4 — Анисимов (Григоренко, Зайцев, 54.34)

4:5 — О’Райлли (Макдэвид, Экблад, 64.57, в большинстве).

В другой четвертьфинальной паре США—Чехия все решилось в основное время — чешская сборная уступила со счетом 2:3.

США — Чехия — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Шайбы:

1:0 — Кейн (Райан, 10.36)

2:0 — Аткинсон (Бонино, Годро, 12.19)

2:1 — Ржепик (Факса, Гудас, 24.56)

2:2 — Нечас (Пастрняк, Гронек, 30.55, в большинстве)

3:2 — Кейн (Райан, 46.58).

Вечером за выход в полуфинал посоперничают пары Швеция — Латвия и Финляндия — Швейцария.